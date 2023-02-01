Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация Ростовской области выпустил постановление о системе оповещения населения. В нем чиновники прописали порядок информирования граждан об опасности.
Большое внимание уделено работе сирен. Их комплексные проверки должны проходить два раза в год — первую среду марта и октября. В случае ЧС решение о включении сирен остается за губернатором.
Если же в том или ином населенном пункте нет сирен, то об опасности местных жителей должны информировать посыльные. Пешим ходом или на авто по специальным маршрутам они будут перемещаться по поселениям и сообщать гражданам об угрозе. Для эффективности их работы предусмотрены световые и звуковые сигналы, мобильные средства оповещения и механические сирены.
Накануне стало известно, что в Ростовской области 14 школ и детсадов установят системы экстренного оповещения.