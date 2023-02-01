Если же в том или ином населенном пункте нет сирен, то об опасности местных жителей должны информировать посыльные. Пешим ходом или на авто по специальным маршрутам они будут перемещаться по поселениям и сообщать гражданам об угрозе. Для эффективности их работы предусмотрены световые и звуковые сигналы, мобильные средства оповещения и механические сирены.