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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Пешие посыльные будут сообщать жителям Ростовской области о чрезвычайных ситуациях

1 февраля 2023, 15:09
Фото: donland.ru
Пешие посыльные будут сообщать жителям Ростовской области о чрезвычайных ситуациях
Власти Ростовской области утвердили способы информирования населения о чрезвычайной ситуации, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация Ростовской области выпустил постановление о системе оповещения населения. В нем чиновники прописали порядок информирования граждан об опасности.

Большое внимание уделено работе сирен. Их комплексные проверки должны проходить два раза в год — первую среду марта и октября. В случае ЧС решение о включении сирен остается за губернатором.

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Если же в том или ином населенном пункте нет сирен, то об опасности местных жителей должны информировать посыльные. Пешим ходом или на авто по специальным маршрутам они будут перемещаться по поселениям и сообщать гражданам об угрозе. Для эффективности их работы предусмотрены световые и звуковые сигналы, мобильные средства оповещения и механические сирены.

Накануне стало известно, что в Ростовской области 14 школ и детсадов установят системы экстренного оповещения.

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#Алина Заярная#Происшествие#Общество#Происшествия#Политика#Новости#Ростовская область
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