Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Горожанин вел себя неадекватно, шумел и крушил все, что попадалось ему под руку. Он включил кран и затопил несколько квартир ниже.
Дверь мужчина никому не открывал и чуть не выпал из окна на шестом этаже. Тогда один из спасателей через автолестницу пробрался в квартиру и оттолкнул жильца, который до этого пытался устроить с ним драку.
После этого сотрудник открыл дверь правоохранителям. Далее дебошира забрали. О причинах его неадекватного поведения информации нет.
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