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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Подравшийся со спасателями дебошир в Новочеркасске залил водой шесть этажей дома

1 февраля 2023, 12:50
Фото: 1MI
Подравшийся со спасателями дебошир в Новочеркасске залил водой 6 этажей дома
В Новочеркасске спасли мужчину, который неадекватно себя вел и чуть не выпал из окна, сообщили в УМЧС по региону.

Горожанин вел себя неадекватно, шумел и крушил все, что попадалось ему под руку. Он включил кран и затопил несколько квартир ниже.

Дверь мужчина никому не открывал и чуть не выпал из окна на шестом этаже. Тогда один из спасателей через автолестницу пробрался в квартиру и оттолкнул жильца, который до этого пытался устроить с ним драку. 

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После этого сотрудник открыл дверь правоохранителям. Далее дебошира забрали. О причинах его неадекватного поведения информации нет. 

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