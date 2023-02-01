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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

«Поезд Победы» приедет в Ростов 10 февраля

1 февраля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Когда «Поезд Победы» приедет в Ростов
В Ростов 10 февраля приедет «Поезд Победы», сообщили в администрации города.

В Ростов в пятницу, 10 февраля, прибудет «Поезд Победы». Встретить его все желающие смогут на вокзале «Ростов-Главный» в 19.57 мск.

Сообщается, что поезд задержится в городе до 14 февраля — дня освобождения Ростова от фашистских захватчиков. До этого времени там будут проводится выставки для детей и взрослых.

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Сам состав поезда представляет собой интерактивный музей в движении. Внутри состава создана инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне и отражающая разные ее этапы.

Ранее ростовский краевед рассказал, как во времена ВОВ румыны и итальянцы на Дону грабили местных жителей.

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