Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Ростов в пятницу, 10 февраля, прибудет «Поезд Победы». Встретить его все желающие смогут на вокзале «Ростов-Главный» в 19.57 мск.
Сообщается, что поезд задержится в городе до 14 февраля — дня освобождения Ростова от фашистских захватчиков. До этого времени там будут проводится выставки для детей и взрослых.
Сам состав поезда представляет собой интерактивный музей в движении. Внутри состава создана инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне и отражающая разные ее этапы.
Ранее ростовский краевед рассказал, как во времена ВОВ румыны и итальянцы на Дону грабили местных жителей.