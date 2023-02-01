Федеральное управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект комплексного обустройство трассы М-4 «Дон» из Москвы в Воронеж. Эти работы должны охватить участок от 777-го до 933-го километра, после чего участки планируется эксплуатировать на платной основе.