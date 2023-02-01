Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Федеральное управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект комплексного обустройство трассы М-4 «Дон» из Москвы в Воронеж. Эти работы должны охватить участок от 777-го до 933-го километра, после чего участки планируется эксплуатировать на платной основе.
Согласно записи реестра, эти участки работ расположены в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области. Застройщиком выступит ГК «Российские автомобильные дороги».
Ранее стало известно, сколько потратят на ремонт трассы из Ростова в Ставрополь.