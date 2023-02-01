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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

После ремонта трассу М-4 «Дон» сделают платной в четырех районах Ростовской области

1 февраля 2023, 11:53
Фото: rostov-gorod.ru
После ремонта трассу М-4 «Дон» сделают платной в четырех районах Ростовской области
В Ростовской области после комплексного обустройства трассы М-4 «Дон» планируют сделать платными участки в четырех районах региона, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Федеральное управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект комплексного обустройство трассы М-4 «Дон» из Москвы в Воронеж. Эти работы должны охватить участок от 777-го до 933-го километра, после чего участки планируется эксплуатировать на платной основе.

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Согласно записи реестра, эти участки работ расположены в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области. Застройщиком выступит ГК «Российские автомобильные дороги».

Ранее стало известно, сколько потратят на ремонт трассы из Ростова в Ставрополь.

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