Промозгло и пасмурно будет в Ростове в четверг, 2 февраля

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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Updated Сегодня, 19:00
В четверг, 2 февраля, в Ростове будет промозглая и пасмурная погода. Температура воздуха днем составит +3 градуса, ночью же похолодает до нуля. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду. С утра вероятен туман.
Такая погода продержится в Ростове до начала выходных. В пятницу днем незначительно потеплеет до +5 градусов, однако ночью столбики термометров опустятся до -2.
Ранее синоптики сделали подробный прогноз погоды на февраль в Ростовской области.