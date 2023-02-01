Промозгло и пасмурно будет в Ростове в четверг, 2 февраля

В четверг, 2 февраля, в Ростове будет промозглая и пасмурная погода. Температура воздуха днем составит +3 градуса, ночью же похолодает до нуля. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду. С утра вероятен туман.