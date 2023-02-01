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Posted Сегодня, 18:58

Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Промозгло и пасмурно будет в Ростове в четверг, 2 февраля

1 февраля 2023, 18:58
Фото: 1MI
Холодно и облачно будет в Ростове в четверг, 2 февраля, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

В четверг, 2 февраля, в Ростове будет промозглая и пасмурная погода. Температура воздуха днем составит +3 градуса, ночью же похолодает до нуля. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду. С утра вероятен туман.

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Такая погода продержится в Ростове до начала выходных. В пятницу днем незначительно потеплеет до +5 градусов, однако ночью столбики термометров опустятся до -2.

Ранее синоптики сделали подробный прогноз погоды на февраль в Ростовской области.

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