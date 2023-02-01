«Они[прим. редакции — представители Минобороны РФ] отвечают, что у нас такого не значится и не числится. Затем женщина получает гроб уже. И направляет вторую просьбу, а справки так и нет. Такая ситуация, в которой я не знаю, что делать», — рассказал Харьковский.