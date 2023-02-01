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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Родные дончан из ЧВК «Вагнер» не могут получить льготы в Ростовской области

1 февраля 2023, 10:24
Фото: mil.ru
Родные дончан из ЧВК «Вагнер» не могут получить льготы в Ростовской области
В Ростовской области перед родными бойцов ЧВК «Вагнер» возникли юридические проблемы, лишающие их возможности претендовать на выплаты, об этом рассказали в донском Заксобрании.

Портал Dоnnеws сообщил, что некоторые родственники бойцов ЧВК «Вагнер» столкнулись с трудностями при получении справок, необходимых для заявлений на получение льгот и выплат.

Уполномоченный по защите прав человека в Ростовской области Анатолий Харьковский рассказал, что родные контрактников не могут получить помощь, даже если их близкие присоединились к спецоперации на добровольной основе. По его словам, он регулярно получает обращения, например, от супруг бойцов, претендующих на льготы.

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Омбудсмен добавил, что сам обращался с письменным заявлением в Минобороны РФ, но ему так отметили, что не могут выдать справку.

«Они[прим. редакции — представители Минобороны РФ] отвечают, что у нас такого не значится и не числится. Затем женщина получает гроб уже. И направляет вторую просьбу, а справки так и нет. Такая ситуация, в которой я не знаю, что делать», — рассказал Харьковский.

Омбудсмен добавил, что сам обращался с письменным заявлением в Минобороны РФ, но ему так отметили, что не могут выдать справку.
Фото: 1MI

В ответ на это министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева заявила, что этот вопрос не освещался в правовых документах, а потому она не сможет пока дать консультацию по тому, применяются ли льготы к семьям бойцов ЧВК «Вагнер».

Несмотря на это, все участники круглого стола сошлись во мнении, что контрактники также получат статус ветеранов боевых действий и сопутствующие этому статусу льготы.

Ранее в Ростовской области объявили о гибели бойца ЧВК «Вагнер».

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