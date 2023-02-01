Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Портал Dоnnеws сообщил, что некоторые родственники бойцов ЧВК «Вагнер» столкнулись с трудностями при получении справок, необходимых для заявлений на получение льгот и выплат.
Уполномоченный по защите прав человека в Ростовской области Анатолий Харьковский рассказал, что родные контрактников не могут получить помощь, даже если их близкие присоединились к спецоперации на добровольной основе. По его словам, он регулярно получает обращения, например, от супруг бойцов, претендующих на льготы.
Омбудсмен добавил, что сам обращался с письменным заявлением в Минобороны РФ, но ему так отметили, что не могут выдать справку.
«Они[прим. редакции — представители Минобороны РФ] отвечают, что у нас такого не значится и не числится. Затем женщина получает гроб уже. И направляет вторую просьбу, а справки так и нет. Такая ситуация, в которой я не знаю, что делать», — рассказал Харьковский.
В ответ на это министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева заявила, что этот вопрос не освещался в правовых документах, а потому она не сможет пока дать консультацию по тому, применяются ли льготы к семьям бойцов ЧВК «Вагнер».
Несмотря на это, все участники круглого стола сошлись во мнении, что контрактники также получат статус ветеранов боевых действий и сопутствующие этому статусу льготы.
Ранее в Ростовской области объявили о гибели бойца ЧВК «Вагнер».