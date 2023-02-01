Россияне все чаще прибегают к услуге доставки товаров

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Как сообщает eg.ru, за прошедший год только торговая сеть «Пятерочка» смогла расширить географию присутствия собственной службы доставки на 60%. Таким образом, возможность пополнять запасы продуктов, не посещая при этом магазины, получили жители 208 городов. В 11 субъектах РФ данный сервис ранее не был представлен. Теперь доставка сети «Пятерочка» действует в 63 регионах страны. Аналитики подсчитали, что сервисом ретейлера сейчас могут воспользоваться около 70 миллионов горожан, что составляет 70% городского населения России.
За прошедший год клиенты торговой сети дистанционно оформили на 44,6% покупок больше, чем в 2021 году. Каждый месяц россияне делали свыше 1,34 миллиона заказов. Стоит отметить, что пик заказов пришелся на декабрь, когда их количество достигло 2,64 миллиона.
Регионами, в которых заказы на доставку оформляли чаще всего, стали Ленинградская область и Подмосковье. В пятерку товарных позиций, которые россияне чаще всего заказывали в прошлом году, вошли картофель (4000 тонн), сахар-песок (3100 тонн), бананы (2500 тонн), репчатый лук (более 1700 тонн) и фасованный картофель (1700 тонн).
Сахар — самая распространенная позиция по доставке в категории бакалеи. Также популярностью пользуются такие бакалейные товары, как подсолнечное масло, разрыхлитель теста, кукуруза и зеленый горошек.
Из непродовольственных товаров самыми востребованными стали товары для животных и цветоводства, одноразовая посуда, а конкретнее — древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета, одноразовые стаканы, универсальный грунт и одноразовые тарелки.
Директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский назвал доставку продуктов обычным явлением в нашей современной жизни. Он рассказал, что сервис, который изначально был популярен у потребителей только в Москве и мегаполисах, постепенно охватывает региональные центры и даже малые города. Для внушительной доли населения доставка продуктов стала настоящим спасением от бытовых хлопот — это, прежде всего, мамы с детьми, пенсионеры и граждане, которые не могут дойти до магазина из-за проблем со здоровьем. Поэтому «Пятерочка» планирует и дальше вести работу над развитием и расширением географии присутствия.