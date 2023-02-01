Россияне все чаще прибегают к услуге доставки товаров

Директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский назвал доставку продуктов обычным явлением в нашей современной жизни. Он рассказал, что сервис, который изначально был популярен у потребителей только в Москве и мегаполисах, постепенно охватывает региональные центры и даже малые города. Для внушительной доли населения доставка продуктов стала настоящим спасением от бытовых хлопот — это, прежде всего, мамы с детьми, пенсионеры и граждане, которые не могут дойти до магазина из-за проблем со здоровьем. Поэтому «Пятерочка» планирует и дальше вести работу над развитием и расширением географии присутствия.