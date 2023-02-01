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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Ростовчанин несколько лет добивается ремонта разрушенной и опасной лестницы

1 февраля 2023, 08:31
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Ростовчанин несколько лет добивается ремонта разрушенной и опасной лестницы
Житель Ростова-на-Дону пожаловался на неудовлетворительное состояние лестницы в районе проспекта Чехова, говорится в сервисе «Благоустройство города».

Эта лестница расположена между улицами Красных Зорь и Седова, она является частью тротуара. Ростовчанин рассказал, что местные жители несколько лет пытаются обратить внимание на эту проблему.

«Разрушены ступени, часть металлических конструкций торчит острыми участками. Это создает риск для пешеходов», — заявил автор.

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Он считает, что лестница находится в аварийном состоянии. По его словам, дети и взрослые уже получали травмы при спуске.

На данный момент ответа властей по этой проблеме не поступало. 

Ранее стало известно, что около 40 млн рублей вложат в разрушающийся 16-этажный дом в Ростове-на-Дону. 

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