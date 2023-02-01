Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Эта лестница расположена между улицами Красных Зорь и Седова, она является частью тротуара. Ростовчанин рассказал, что местные жители несколько лет пытаются обратить внимание на эту проблему.
«Разрушены ступени, часть металлических конструкций торчит острыми участками. Это создает риск для пешеходов», — заявил автор.
Он считает, что лестница находится в аварийном состоянии. По его словам, дети и взрослые уже получали травмы при спуске.
На данный момент ответа властей по этой проблеме не поступало.
Ранее стало известно, что около 40 млн рублей вложат в разрушающийся 16-этажный дом в Ростове-на-Дону.