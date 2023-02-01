Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Оказалось, что 84 объекта теплоснабжения работают и содержатся некорректно. А для 12 не стали делать техническую документацию.
Кроме того, проблемы оказались и с объектами газоснабжения. Некоторые из них были бесхозными.
1Rnd со ссылкой на данные прокуратуры пишет, что эти проблемы стали причиной многочисленных коммунальных аварий. Это приводило к перебоям с отоплением и водоснабжением.
В результате ведомство через суд потребовало от ответственных лиц принять меры. Все требования были удовлетворены.
Ранее в Ростове причиной 15 коммунальных аварий в январе 2023 года назвали износ теплосетей.