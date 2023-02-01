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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий

1 февраля 2023, 09:26
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий
В Ростове-на-Дону во время проверок выявили случаи предоставления некачественных коммунальных услуг, сообщили в городской прокуратуре.

Оказалось, что 84 объекта теплоснабжения работают и содержатся некорректно. А для 12 не стали делать техническую документацию.

Кроме того, проблемы оказались и с объектами газоснабжения. Некоторые из них были бесхозными. 

1Rnd со ссылкой на данные прокуратуры пишет, что эти проблемы стали причиной многочисленных коммунальных аварий. Это приводило к перебоям с отоплением и водоснабжением. 

В Ростове-на-Дону снизилось количество коммунальных аварий на сетях теплоснабжения
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В результате ведомство через суд потребовало от ответственных лиц принять меры. Все требования были удовлетворены. 

Ранее в Ростове причиной 15 коммунальных аварий в январе 2023 года назвали износ теплосетей. 

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