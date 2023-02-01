Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал возможные поставки Украине ракет дальностью 150 километров. Парламентарий полагает, что новое вооружение — лишь попытка коллективного Запада оттянуть крах режима Владимира Зеленского.
Бородай напомнил, что ЕС и США вложили в Украину огромные деньги и теперь понимают, что власть нынешнего президента страны все равно идет к краху. Однако новое вооружение большей дальности призвано если не предотвратить этот крах, то хотя бы отдалить.
Также депутат добавил, что по сути поставка ракет предназначается «собственным войскам» НАТО, так как альянс давно находится на линии боевого соприкосновения.
Вместе с тем Бородай отметил, что решение об отправке новых вооружений приведет только к большей эскалации конфликта.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.