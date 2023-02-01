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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Салливан: Россия сохранит своё влияние в мире

Сегодня, 14:50
По словам экс-посла США в Москве Джона Салливана, знание русского языка и в будущем будет перспективным, так как Россия сохранит влияние в мире.

Таким образом бывший дипломат отметил на вопрос о том, останется ли Россия крупным политическим центром, пишет газета “Известия”.

Также Салливан заявил, что любит Россию, а её культурой просто очарован.

Комментируя конфликт на Украине, он привёл в качестве примера Северную Ирландию. “Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на европейском континенте”, – заявил американец.

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