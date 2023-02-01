Салливан: Россия сохранит своё влияние в мире

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Таким образом бывший дипломат отметил на вопрос о том, останется ли Россия крупным политическим центром, пишет газета “Известия”.
Также Салливан заявил, что любит Россию, а её культурой просто очарован.
Комментируя конфликт на Украине, он привёл в качестве примера Северную Ирландию. “Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на европейском континенте”, – заявил американец.