На строительство объекта выделено порядка 2,3 миллиарда рублей. За эти деньги подрядчик обязуется возвести здание лучевой формы и переменной этажности. Школа должна быть разделена на две зоны — для младших и старших классов. Также в ней нужно предусмотреть библиотеку, столовую, два актовых зала и бассейн. На территории учебного заведения будут располагаться футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки. Общая площадь объекта составит 25 тысяч квадратных метров.