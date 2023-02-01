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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Школу на 1,2 тысячи мест на улице Платона Кляты построят в Ростове за 2,3 млрд рублей

1 февраля 2023, 13:02
Фото: 1MI
Новую школу на тысячу мест построят в Ростове за 2,3 миллиарда рублей
В Ростове планируют возвести новую школу на улице Платона Кляты, следует из данных сайта государственных закупок.

Управление капитального строительства Ростова ищет подрядчика, который займется строительством школы в городе. Она будет находиться на улице Платона Кляты. Вместимость учебного заведения составит 1,2 тысячи мест.

На строительство объекта выделено порядка 2,3 миллиарда рублей. За эти деньги подрядчик обязуется возвести здание лучевой формы и переменной этажности. Школа должна быть разделена на две зоны — для младших и старших классов. Также в ней нужно предусмотреть библиотеку, столовую, два актовых зала и бассейн. На территории учебного заведения будут располагаться футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки. Общая площадь объекта составит 25 тысяч квадратных метров.

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Возвести учебное заведение власти хотят уже в сентябре 2024 года. Подрядчик же станет известен 20 февраля этого года.

Ранее Госэкспертиза одобрила строительство школы в Левенцовском районе. Обучаться там смогут 1100 детей.

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