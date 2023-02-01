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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Штормовое предупреждение объявили из-за снега в Ростовской области на 1 февраля

1 февраля 2023, 05:38
Фото: 1mi
В Ростовской области в среду, 1 февраля, будет действовать штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщили в УМЧС по региону.

Предупреждение распространяется на утро и в дневное время. Это касается северо-западных районов области.

В эти периоды возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Если возникнут проблемы, то можно звонить по номеру 112.

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Температура воздуха в дневное время составит плюс три градуса и будет облачно. Ночью она опустится до минус двух градусов и начнется снегопад.

В четверг и пятницу воздух прогреется до плюс четырех градусов, могут пройти дожди. 

Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.

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