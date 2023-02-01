Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Предупреждение распространяется на утро и в дневное время. Это касается северо-западных районов области.
В эти периоды возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Если возникнут проблемы, то можно звонить по номеру 112.
Температура воздуха в дневное время составит плюс три градуса и будет облачно. Ночью она опустится до минус двух градусов и начнется снегопад.
В четверг и пятницу воздух прогреется до плюс четырех градусов, могут пройти дожди.
Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.