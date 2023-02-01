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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Сотрудника птицефабрики осудили за отравление 148 детей сальмонеллой в Батайске

1 февраля 2023, 14:21
Фото: 1MI
Сотрудника птицефабрики осудили за отравление 148 детей сальмонеллой в Батайске
В Ростовской области огласили приговор Сергею Дмитриеву, по вине которого отравились дети, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант работал на посту начальника ветеринарно-санитарного отдела птицефабрики. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к массовому отравлению.

«Супом отравились 148 воспитанников детского сада в Батайске. В приготовленном блюде обнаружили бактерии сальмонеллы. Они же были и на оборудовании птицефабрики», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что Дмитриев не уследил это и допустил то, что зараженная продукция ушла за пределы предприятия. По данному факту возбудили уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Это решение не вступило в законную силу. 

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