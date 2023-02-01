Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Фигурант работал на посту начальника ветеринарно-санитарного отдела птицефабрики. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к массовому отравлению.
«Супом отравились 148 воспитанников детского сада в Батайске. В приготовленном блюде обнаружили бактерии сальмонеллы. Они же были и на оборудовании птицефабрики», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Дмитриев не уследил это и допустил то, что зараженная продукция ушла за пределы предприятия. По данному факту возбудили уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Это решение не вступило в законную силу.