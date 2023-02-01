По информации Donnews, на входе в театр планируется установить сразу три фонтана с сухими чашами. Уже имеющийся на территории фонтан изменять никак не будут. Специалисты лишь восстановят его чашу и заменят оборудование на цветомузыкальное. Также рядом со всеми фонтанами разобьют цветочные клумбы.