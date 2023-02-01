Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
В Ростове завершили монтаж подсветки Музыкального театра. Также параллельно идет ремонт его внутренних помещений и благоустройство близлежащей территории. На обновление театра выделено 583,6 миллиона рублей. Полностью завершить работы должны в 2024 году.
По информации Donnews, на входе в театр планируется установить сразу три фонтана с сухими чашами. Уже имеющийся на территории фонтан изменять никак не будут. Специалисты лишь восстановят его чашу и заменят оборудование на цветомузыкальное. Также рядом со всеми фонтанами разобьют цветочные клумбы.
Ранее сообщалось, что в Ростове отремонтируют здание Нахичеванского городского театра конца XIX века.