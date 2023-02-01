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Posted Сегодня, 18:57

Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Сразу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 году

1 февраля 2023, 18:57
Фото: wikipedia.org
Три фонтана возведут напротив Музыкального театра в Ростове, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В Ростове завершили монтаж подсветки Музыкального театра. Также параллельно идет ремонт его внутренних помещений и благоустройство близлежащей территории. На обновление театра выделено 583,6 миллиона рублей. Полностью завершить работы должны в 2024 году.

В Ростове более 583 млн рублей потратят на благоустройство музыкального театра
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По информации Donnews, на входе в театр планируется установить сразу три фонтана с сухими чашами. Уже имеющийся на территории фонтан изменять никак не будут. Специалисты лишь восстановят его чашу и заменят оборудование на цветомузыкальное. Также рядом со всеми фонтанами разобьют цветочные клумбы.

Ранее сообщалось, что в Ростове отремонтируют здание Нахичеванского городского театра конца XIX века.

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