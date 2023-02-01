Напомним, по версии следствия, 27 января Геворкян прибыл в квартиру на улице Просвещения, где находилась девушка. Там злоумышленник и его жертва стали распивать алкогольные напитки, после чего между ними завязалась ссора. В порыве гнева Геворкян нанес Войтенко пять ударов ножом в область шеи и живота. От полученных ранений девушка скончалась.