Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Пролетарский суд Ростова постановил отправить под арест 52-летнего Валерия Геворкяна. Он подозревается в жестокой расправе над 31-летней медсестрой Алиной Войтенко.
Напомним, по версии следствия, 27 января Геворкян прибыл в квартиру на улице Просвещения, где находилась девушка. Там злоумышленник и его жертва стали распивать алкогольные напитки, после чего между ними завязалась ссора. В порыве гнева Геворкян нанес Войтенко пять ударов ножом в область шеи и живота. От полученных ранений девушка скончалась.
Труп погибшей мужчина скрывал два дня. После чего, ночью 29 января, вывез его на обочину дороги на улице Куйбышева в Ростове.
Также ранее сообщалось, что Геворкян был судим за изготовление и хранение наркотиков.