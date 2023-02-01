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Published Сегодня, 12:19

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Суд в Ростове арестовал до конца марта предполагаемого убийцу 31-летней медсестры

1 февраля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Суд в Ростове арестовал предполагаемого убийцу 31-летней медсестры
До 29 марта пробудет по стражей Валерий Геворкян, подозреваемый в жестокой расправе над 31-летней медсестрой в Ростове, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Пролетарский суд Ростова постановил отправить под арест 52-летнего Валерия Геворкяна. Он подозревается в жестокой расправе над 31-летней медсестрой Алиной Войтенко.

Напомним, по версии следствия, 27 января Геворкян прибыл в квартиру на улице Просвещения, где находилась девушка. Там злоумышленник и его жертва стали распивать алкогольные напитки, после чего между ними завязалась ссора. В порыве гнева Геворкян нанес Войтенко пять ударов ножом в область шеи и живота. От полученных ранений девушка скончалась.

Стали известны подробности зверского убийства 31-летней медсестры в Ростове
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Труп погибшей мужчина скрывал два дня. После чего, ночью 29 января, вывез его на обочину дороги на улице Куйбышева в Ростове.

Также ранее сообщалось, что Геворкян был судим за изготовление и хранение наркотиков.

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