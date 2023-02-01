Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
На Театральном проспекте остановились как минимум семь трамваев, что привело к пробке. По предварительной информации, причиной стала поломка одного из трамваев.
«Пассажирам никто причины объяснять не стал, в результате чего они просидели в салоне около 20 минут. Деньги за проезд никто не вернул», — уточнил корреспондент.
Часть пассажиров решила выйти и воспользоваться такси.
Ранее шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.