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Published Сегодня, 08:50

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Трамвайный коллапс произошел в Ростове-на-Дону днем 1 февраля

1 февраля 2023, 08:50
Фото: rostovgazeta.ru
Трамвайный коллапс произошел в Ростове-на-Дону днем 1 февраля
В Ростове-на-Дону в среду, 1 февраля, образовалась пробка из трамваев, сообщает корреспондент RostovGazeta.

На Театральном проспекте остановились как минимум семь трамваев, что привело к пробке. По предварительной информации, причиной стала поломка одного из трамваев.

«Пассажирам никто причины объяснять не стал, в результате чего они просидели в салоне около 20 минут. Деньги за проезд никто не вернул», — уточнил корреспондент.

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На Театральном проспекте остановились как минимум семь трамваев, что привело к пробке.
Фото: rostovgazeta.ru

Часть пассажиров решила выйти и воспользоваться такси.

Ранее шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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