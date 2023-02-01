Туристы в Дубае получат в три раза больше интернета от Tele2

С 1 февраля 2023 года компания в три раза увеличивает объем трафика, который доступен пользователям опции «Безлимитный интернет за границей» в Дубае. Теперь они получат 600 Мб на высокой скорости. После исчерпания этого объема интернет в роуминге будет по-прежнему доступен клиентам, но уже на скорости 128 Кбит/с. Этого достаточно для комфортного общения в соцсетях, мессенджерах или для прослушивания музыки. Стоимость услуги — 350 рублей в день. При этом абонентская плата списывается со счета только в дни выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом или находится в России, плата не взимается.