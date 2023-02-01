Уникальные документы опубликуют в рамках проекта «Дон в эпоху М.И.Платова»

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
О запуске проекта «Дон в эпоху М.И.Платова» рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов. Будут размещены архивные документы, касающиеся жизни и работы атамана.
Так, опубликовано письмо императора Александра Первого Матвею Платову от 12 августа 1801 года. Последнему предлагают занять пост донского войскового атамана после смерти предыдущего.
Известно, что письмо император написал лично, оно вошло в список уникальных документов региона. Кроме того, на интерактивной выставке можно ознакомиться с копией приказа полковника Алексея Иловайского. Он 18 марта 1796 года предложил казакам-добровольцам отправиться в поход в Персию в составе отряда генерал-кавалера Платова.
В пятницу, 3 февраля, в Сети разместят электронный образ приказа генерала от кавалерии Матвея Платова от 22 февраля 1802 года атаману станицы Дурновской. Он появится на портале «Донские архивы» и в соцсетях комитета по управлению архивным делом региона.
Вадим Артемов объяснил, что архивные документы будут публиковать ежедневно, в том числе в выходные. Размещение завершится 31 декабря 2023 года.
"Среди них будут и те, которые ранее не вводили в научный оборот", - уточнил заместитель губернатора.
Увидеть документы можно по хештегу #АрхивныйПлатов.