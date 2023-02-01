Уникальные документы опубликуют в рамках проекта «Дон в эпоху М.И.Платова»

В пятницу, 3 февраля, в Сети разместят электронный образ приказа генерала от кавалерии Матвея Платова от 22 февраля 1802 года атаману станицы Дурновской. Он появится на портале «Донские архивы» и в соцсетях комитета по управлению архивным делом региона.

Вадим Артемов объяснил, что архивные документы будут публиковать ежедневно, в том числе в выходные. Размещение завершится 31 декабря 2023 года.