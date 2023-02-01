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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В Нижнем Новгороде в "КМ Анкудиновский Парк" появился новый корпус детского сада

1 февраля 2023, 10:10
Фото: 1MI
В административном центре Нижегородской области в жилом комплексе “КМ Анкудиновский Парк” 31 января 2023 года состоялось официальное открытие нового корпуса детсада на 280 мест.

Кроме того, там начал работать кабинет врача общей практики. Об этом информирует NewsNN.

Каждый год в жилом комплексе “КМ Анкудиновский Парк” вводят в эксплуатацию 40 000 - 50 000 квадратных метров жилой площади. Чаще всего квартиры там покупают молодые семьи. Для них очень важно наличие социальной инфраструктуры - детсад, школа и поликлиника.

Генеральный директор застройщика жилого комплекса “КМ Анкудиновский Парк” Павел Фролов сообщил, что на его территории появятся две школы на 675 мест и три детских сада: два по 280 мест и один на 150 мест.

В настоящее время дошкольное учебное учреждение уже второй социально значимый объект для маленьких детей, открытый в этом жилом комплексе.

Павел Фролов подчеркнул, что проект реализовали с использованием механизмов программы «Стимул». Она предполагает субсидирование правительством возведения социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах.

Новое здание в три этажа расположилось возле функционирующего детского сада и станет его корпусом. На территории перед зданием групповые площадки для детей оснащены верандами, качелями, домиками и другими элементами для досуга и развития малышей.

В учебном заведении собираются открыть 12 групп, бассейн, спортзал, оборудовали кабинеты развивающих игр. В них будут заниматься робототехникой и создавать мультфильмы.

В ЖК “КМ Анкудиновский Парк” намерены построить третий детский сад. Землю под него уже оформили в собственность Кстовского муниципального округа. Застройщик займется его проектированием в летом.

Еще в ЖК открылся кабинет врача общей практики. Глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов пояснил, что сегодня в ЖК “КМ Анкудиновский Парк” живут порядка 15 000 человек. В новом лечебном заведении их станут консультировать врачи и оказывать соответствующие медицинские услуги. Прием в скором времени станет вести врач общей практики. Он сможет обслуживать как взрослых, так и детей.

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