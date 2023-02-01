В Нижнем Новгороде в "КМ Анкудиновский Парк" появился новый корпус детского сада

Еще в ЖК открылся кабинет врача общей практики. Глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов пояснил, что сегодня в ЖК “КМ Анкудиновский Парк” живут порядка 15 000 человек. В новом лечебном заведении их станут консультировать врачи и оказывать соответствующие медицинские услуги. Прием в скором времени станет вести врач общей практики. Он сможет обслуживать как взрослых, так и детей.