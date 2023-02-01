В Нижнем Новгороде в "КМ Анкудиновский Парк" появился новый корпус детского сада

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:11
Кроме того, там начал работать кабинет врача общей практики. Об этом информирует NewsNN.
Каждый год в жилом комплексе “КМ Анкудиновский Парк” вводят в эксплуатацию 40 000 - 50 000 квадратных метров жилой площади. Чаще всего квартиры там покупают молодые семьи. Для них очень важно наличие социальной инфраструктуры - детсад, школа и поликлиника.
Генеральный директор застройщика жилого комплекса “КМ Анкудиновский Парк” Павел Фролов сообщил, что на его территории появятся две школы на 675 мест и три детских сада: два по 280 мест и один на 150 мест.
В настоящее время дошкольное учебное учреждение уже второй социально значимый объект для маленьких детей, открытый в этом жилом комплексе.
Павел Фролов подчеркнул, что проект реализовали с использованием механизмов программы «Стимул». Она предполагает субсидирование правительством возведения социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах.
Новое здание в три этажа расположилось возле функционирующего детского сада и станет его корпусом. На территории перед зданием групповые площадки для детей оснащены верандами, качелями, домиками и другими элементами для досуга и развития малышей.
В учебном заведении собираются открыть 12 групп, бассейн, спортзал, оборудовали кабинеты развивающих игр. В них будут заниматься робототехникой и создавать мультфильмы.
В ЖК “КМ Анкудиновский Парк” намерены построить третий детский сад. Землю под него уже оформили в собственность Кстовского муниципального округа. Застройщик займется его проектированием в летом.
Еще в ЖК открылся кабинет врача общей практики. Глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов пояснил, что сегодня в ЖК “КМ Анкудиновский Парк” живут порядка 15 000 человек. В новом лечебном заведении их станут консультировать врачи и оказывать соответствующие медицинские услуги. Прием в скором времени станет вести врач общей практики. Он сможет обслуживать как взрослых, так и детей.