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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Ростове на левом берегу Дона построят детский сад за 458,5 млн рублей

1 февраля 2023, 09:31
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на левом берегу Дона построят детский сад за 458,5 млн рублей
В Ростове на строительство детского сада на левом берегу Дона выделили более 458,5 миллиона рублей, данные об этом появились на портале госзакупок.

В понедельник, 30 января, МКУ “Управление капитального строительства Ростова” объявило открытый конкурс для поиска подрядчиков, которые будут заниматься строительством детского сада на 200 воспитанников на левом берегу Дона.

Согласно данным тендера, здание нового детского сада появится на улице Левобережной, 18, где под строительство выделили 0,76 гектара земли. Само здание будет занимать площадь 2,3 тысячи квадратных метров, где 320 метров будет занимать спортивная площадка. Еще 2,5 тысячи квадратных метров земли вокруг детского сада собираются озеленить платанами, березами, кленами и кустами сирени.

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Также на территориях запланировано обустроить 10 групповых площадок для прогулок для детей разного возраста. На все работы выделили более 458,5 миллиона рублей. Садик на 200 воспитанников необходимо построить к 21 мая 2024 года.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 17 февраля, а итоги конкурса подведут через пять дней.

Напомним, ранее на улице Левобережной, 17 собрались строить новую большую школу.

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