Согласно данным тендера, здание нового детского сада появится на улице Левобережной, 18, где под строительство выделили 0,76 гектара земли. Само здание будет занимать площадь 2,3 тысячи квадратных метров, где 320 метров будет занимать спортивная площадка. Еще 2,5 тысячи квадратных метров земли вокруг детского сада собираются озеленить платанами, березами, кленами и кустами сирени.