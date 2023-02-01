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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Ростове начали рекультивировать мусорный полигон

1 февраля 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на территории северо-западной промзоны начали рекультивировать мусорный полигон, сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

В Ростове началась рекультивация мусорного полигона на территории северо-западной промзоны. Полигон был закрыт еще в 2018 году из-за окончания срока его эксплуатации. Сейчас на этот месте формируют западный и центральный отвалы, а также планируют территорию под строительный городок.

Логвиненко не исключил изменения в проекте рекультивации мусорного полигона в Ростове
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В рекультивации участвуют пять бульдозеров и четыре экскаватора. Ими управляют 17 механизаторов, три производителя работ и начальник участка.

Ранее сообщалось, что на рекультивацию свалки в северо-западной промзоне выделили 2,3 миллиарда рублей.

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