Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В Ростове началась рекультивация мусорного полигона на территории северо-западной промзоны. Полигон был закрыт еще в 2018 году из-за окончания срока его эксплуатации. Сейчас на этот месте формируют западный и центральный отвалы, а также планируют территорию под строительный городок.
В рекультивации участвуют пять бульдозеров и четыре экскаватора. Ими управляют 17 механизаторов, три производителя работ и начальник участка.
Ранее сообщалось, что на рекультивацию свалки в северо-западной промзоне выделили 2,3 миллиарда рублей.