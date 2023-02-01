В Ростове началась рекультивация мусорного полигона на территории северо-западной промзоны. Полигон был закрыт еще в 2018 году из-за окончания срока его эксплуатации. Сейчас на этот месте формируют западный и центральный отвалы, а также планируют территорию под строительный городок.