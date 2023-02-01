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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за тумана и гололеда до 3 февраля

1 февраля 2023, 06:46
Фото: unsplash
В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за тумана и гололеда до 3 февраля
В Ростове с 31 января по 2 февраля из-за неблагоприятных погодных условий будет действовать экстренное предупреждение, об этом сообщили в управлении ГО и ЧС администрации города.
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Погода

Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие двое суток 1 и 2 февраля на территории Ростова ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в темное время суток и утром на дорогах будут возникать туман и гололед, которые будут снижать видимость на улицах города, из-за чего водителям следует проявить повышенную осторожность во время вождения.

Туманы, дожди и снег ожидаются в Ростове с 30 января по 5 февраля
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В эти дни сотрудники управления ГО и ЧС рекомендуют ростовчанам строго соблюдать ПДД, внимательно выбирать место парковки автомобилей, не мешать работе  уборочной техники, пешеходам напоминают быть осторожными во время перехода улиц.

В случае экстренной ситуации жители Ростова могут получить помощь, позвонив по номеру 112.

Ранее ростовчан предупредили об опасностях магнитных бурь 1 и 2 февраля. 

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