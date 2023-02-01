Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие двое суток 1 и 2 февраля на территории Ростова ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в темное время суток и утром на дорогах будут возникать туман и гололед, которые будут снижать видимость на улицах города, из-за чего водителям следует проявить повышенную осторожность во время вождения.
В эти дни сотрудники управления ГО и ЧС рекомендуют ростовчанам строго соблюдать ПДД, внимательно выбирать место парковки автомобилей, не мешать работе уборочной техники, пешеходам напоминают быть осторожными во время перехода улиц.
В случае экстренной ситуации жители Ростова могут получить помощь, позвонив по номеру 112.
Ранее ростовчан предупредили об опасностях магнитных бурь 1 и 2 февраля.