Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие двое суток 1 и 2 февраля на территории Ростова ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в темное время суток и утром на дорогах будут возникать туман и гололед, которые будут снижать видимость на улицах города, из-за чего водителям следует проявить повышенную осторожность во время вождения.