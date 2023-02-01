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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Ростове предложили создать систему реабилитации раненых в СВО в соседних регионах

1 февраля 2023, 17:46
Фото: 1MI
Замруководителя рабочей группы по вопросам СВО Анна Кузнецова в ходе рабочей поездки в Ростов предложила выстроить с нуля систему реабилитации раненых в новых регионах РФ, пишет ТАСС.

Замруководителя рабочей группы по вопросам СВО Анна Кузнецова, находясь в Ростове, подняла вопрос системной работы по реабилитации раненых в новых субъектах РФ. Она отметила, что для решения этой проблемы нужно много времени. На это, прежде всего, влияет нынешнее устаревшее оборудование и недостаток рабочих кадров.

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Однако власти уверены, что с новыми ресурсами и опытом выстроить новую систему с нуля реально. Уточняется, что реабилитация в новых регионах России будет включать медицинскую реабилитацию, психологическую помощь, юридическое сопровождение и социальную адаптацию.

Ранее бойцам из Ростовской области передали запчасти для военной техники.

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