Замруководителя рабочей группы по вопросам СВО Анна Кузнецова, находясь в Ростове, подняла вопрос системной работы по реабилитации раненых в новых субъектах РФ. Она отметила, что для решения этой проблемы нужно много времени. На это, прежде всего, влияет нынешнее устаревшее оборудование и недостаток рабочих кадров.