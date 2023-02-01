Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Замруководителя рабочей группы по вопросам СВО Анна Кузнецова, находясь в Ростове, подняла вопрос системной работы по реабилитации раненых в новых субъектах РФ. Она отметила, что для решения этой проблемы нужно много времени. На это, прежде всего, влияет нынешнее устаревшее оборудование и недостаток рабочих кадров.
Однако власти уверены, что с новыми ресурсами и опытом выстроить новую систему с нуля реально. Уточняется, что реабилитация в новых регионах России будет включать медицинскую реабилитацию, психологическую помощь, юридическое сопровождение и социальную адаптацию.
Ранее бойцам из Ростовской области передали запчасти для военной техники.