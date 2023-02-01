Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что город заключил контракт на разработку ПСД по проекту капремонта и реставрации мозаичных панно в подземных переходах на центральных улицах города — перекрестках улицы Большой Садовой с Волошиловским и Буденновским проспектами, а также проспекта Буденновского с улицами Московской и Станиславского.