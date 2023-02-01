Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что город заключил контракт на разработку ПСД по проекту капремонта и реставрации мозаичных панно в подземных переходах на центральных улицах города — перекрестках улицы Большой Садовой с Волошиловским и Буденновским проспектами, а также проспекта Буденновского с улицами Московской и Станиславского.
Разработкой документов занялась компания ООО СНПРУ «Реставрация» из Пятигорска, которая должна завершить работы до конца первой декады ноября. Далее проект передадут на экспертизу и после получения положительного заключения приступят к поиску подрядчика непосредственно для реконструкции мозаики.
По данным портала РБK, ремонт и реконструкция уникальных панно должны быть закончены в декабре 2024 года.
Ранее в Ростове законсервировали мозаичную скульптуру «Древо жизни», чтобы спасти ее от разрушения.