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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году

1 февраля 2023, 06:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году
В Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах в центре города собираются закончить в декабре 2024 года, об этом сообщили в администрации города.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что город заключил контракт на разработку ПСД по проекту капремонта и реставрации мозаичных панно в подземных переходах на центральных улицах города — перекрестках улицы Большой Садовой с Волошиловским и Буденновским проспектами, а также проспекта Буденновского с улицами Московской и Станиславского.

В Ростове разработают проект для ремонта мозаичных панно в подземных переходах
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Разработкой документов занялась компания ООО СНПРУ «Реставрация» из Пятигорска, которая должна завершить работы до конца первой декады ноября. Далее  проект передадут на экспертизу и после получения положительного заключения приступят к поиску подрядчика непосредственно для реконструкции мозаики.

По данным портала РБK, ремонт и реконструкция уникальных панно должны быть закончены в декабре 2024 года.

Ранее в Ростове законсервировали мозаичную скульптуру «Древо жизни», чтобы спасти ее от разрушения.

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