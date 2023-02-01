Ранее, в конце прошло года, сообщалось, что власти заключили контракт на разработку ПСД по проекту капремонта и реставрации панно, расположенных в переходах на перекрестках улицы Большой Садовой с Волошиловским и Буденновским проспектами, а также проспекта Буденновского с улицами Московской и Станиславского.