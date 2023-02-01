rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

В Ростове тратят деньги на «Чебурашку», а власти решили экономить на блогерах

1 февраля 2023, 17:44
Фото: 1MI
Власти Ростова пообещали отремонтировать мозаичное панно в переходах до конца следующего года, также местные чиновники решили отказаться от рекламы у блогеров, а фильм «Чебурашка» собрал в Ростовской области 168,8 миллиона рублей.

Долгосрочный ремонт

В администрации Ростова доложили, что реставрация мозаичных панно в подземных переходах города завершится лишь в декабре следующего года.

Ранее, в конце прошло года, сообщалось, что власти заключили контракт на разработку ПСД по проекту капремонта и реставрации панно, расположенных в переходах на перекрестках улицы Большой Садовой с Волошиловским и Буденновским проспектами, а также проспекта Буденновского с улицами Московской и Станиславского.

Разработкой документации займется компания из Пятигорска ООО СНПРУ «Реставрация». После этого проект передадут на экспертизу и в случае получения положительного заключения приступят к поиску подрядчика, который непосредственно осуществит реконструкцию мозаики.

В Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году
Узнать подробнее

Без блогеров

На заседании гордумы Ростова стало известно, что мэрия решила отказаться от платных услуг блогеров. Их привлекали для повышения туристического потока в город.

Сообщается, что в планах у властей были контракты с популярными людьми. Для этого даже были подготовлены специальные технические задания.

Сейчас власти решили поставить на «стоп» идею рекламы у блогеров. Но заверили, что в теории могут вернуться к этой практике в любой момент.

С какими именно блогерами власти вели переговоры, не уточнялось.

Власти в Ростове-на-Дону отказались тратить деньги на рекламу у блогеров
Узнать подробнее

Денежный Чебурашка

Отечественный фильм «Чебурашка» стал самым кассовым кино за всю историю в России. Только в Ростовской области картина собрала 168,8 миллиона рублей.

В кинотеатрах фильм посмотрели 523,4 тысячи жителей региона. Самих сеансов насчитывается 8,8 тысячи. Средние сборы за сеанс достигали 20 тысяч рублей.

Всего по России «Чебурашка» собрал 5,7 миллиарда рублей. Его посмотрели 19 миллионов россиян.

Читайте также:
Фильм «Чебурашка» за месяц собрал в Ростовской области 168,8 миллиона рублейВласти в Ростове-на-Дону отказались тратить деньги на рекламу у блогеровВ Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году
#Алина Заярная#Бизнес и власть#Власть#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай назвал поставки ракет Украине попыткой спасти Зеленского
Сегодня, 17:33
Сразу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 году
Сегодня, 18:57
В Ростове предложили создать систему реабилитации раненых в СВО в соседних регионах
Сегодня, 17:46
Пешие посыльные будут сообщать жителям Ростовской области о чрезвычайных ситуациях
Сегодня, 15:09
Банду «черных» банкиров осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4 млрд рублей
Сегодня, 14:57