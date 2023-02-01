Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:46
В администрации Ростова доложили, что реставрация мозаичных панно в подземных переходах города завершится лишь в декабре следующего года.
Ранее, в конце прошло года, сообщалось, что власти заключили контракт на разработку ПСД по проекту капремонта и реставрации панно, расположенных в переходах на перекрестках улицы Большой Садовой с Волошиловским и Буденновским проспектами, а также проспекта Буденновского с улицами Московской и Станиславского.
Разработкой документации займется компания из Пятигорска ООО СНПРУ «Реставрация». После этого проект передадут на экспертизу и в случае получения положительного заключения приступят к поиску подрядчика, который непосредственно осуществит реконструкцию мозаики.
На заседании гордумы Ростова стало известно, что мэрия решила отказаться от платных услуг блогеров. Их привлекали для повышения туристического потока в город.
Сообщается, что в планах у властей были контракты с популярными людьми. Для этого даже были подготовлены специальные технические задания.
Сейчас власти решили поставить на «стоп» идею рекламы у блогеров. Но заверили, что в теории могут вернуться к этой практике в любой момент.
С какими именно блогерами власти вели переговоры, не уточнялось.
Отечественный фильм «Чебурашка» стал самым кассовым кино за всю историю в России. Только в Ростовской области картина собрала 168,8 миллиона рублей.
В кинотеатрах фильм посмотрели 523,4 тысячи жителей региона. Самих сеансов насчитывается 8,8 тысячи. Средние сборы за сеанс достигали 20 тысяч рублей.
Всего по России «Чебурашка» собрал 5,7 миллиарда рублей. Его посмотрели 19 миллионов россиян.