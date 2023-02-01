Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Согласно данным пресс-службы портала «Ростовский городской транспорт», в конце января автобусы маршрута № 43, курсирующие по маршрут «Микрорайон Суворовский — Главный Автовокзал» заменили на автобусы большей вместимости — «КАвЗ».
По словам представителей департамента транспорта, эту замену произвели, чтобы повысить уровень комфорта жителей постоянно растущего и расширяющегося микрорайона.
Так директор департамента транспорта Вадим Шкабарня сообщил, что новые «КАвЗ» могут перевозить до 80 человек одновременно, при этом все салоны оборудованы системами кондиционирования и специальными аппарелями для маломобильных категорий граждан.
Сейчас таких автобусов девять, но вскоре на маршрут выпустят еще три автобуса.
Ранее жители Таганрога раскритиковали городские маршрутки.