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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

В Ростове заменили автобусы № 43 до Суворовского на вместительные

1 февраля 2023, 09:49
Фото: «Ростовский городской транспорт»
В Ростове заменили автобусы № 43 до Суворовского на вместительные
В Ростове автобусы, обслуживающие маршрут № 43 до микрорайона Суворовского, заменили на более вместительные.

Согласно данным пресс-службы портала «Ростовский городской транспорт», в конце января автобусы маршрута № 43, курсирующие по маршрут «Микрорайон Суворовский — Главный Автовокзал» заменили на автобусы большей вместимости — «КАвЗ».

По словам представителей департамента транспорта, эту замену произвели, чтобы повысить уровень комфорта жителей постоянно растущего и расширяющегося микрорайона.

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Так директор департамента транспорта Вадим Шкабарня сообщил, что новые «КАвЗ» могут перевозить до 80 человек одновременно, при этом все салоны оборудованы системами кондиционирования и специальными аппарелями для маломобильных категорий граждан.

Сейчас таких автобусов девять, но вскоре на маршрут выпустят еще три автобуса.

Ранее жители Таганрога раскритиковали городские маршрутки.

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