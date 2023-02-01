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В Ростовской области ищут бойца, пропавшего в зоне СВО летом 2022 года

1 февраля 2023, 08:08
Фото: Портал «Царьград»
В Ростовской области ищут бойца, пропавшего в зоне СВО летом 2022 года
В Ростовской области и других регионах юга России ищут бойца Георгия с позывным Африн, который пропал в начале лета прошлого года.

Портал «Царьград» сообщил, что родственники ищут 25-летнего военнослужащего Георгия с позывным Африн, который пропал в зоне спецоперации в июне 2022 года.

Поиски молодого человека привели его родных в Ростовскую область. Предположительно, Георгий мог быть ранен или потерял память, а потому был перемещен в один из военных госпиталей Минобороны Российский Федерации.

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Информации о пропавшем молодом человеке практически нет, поскольку место его рождения и фамилия засекречены из соображений национальной безопасности. Сообщается, что военный был небольшого роста — всего 1,6 метра, у него короткая стрижка, темные волосы и серо-зелёные глаза.

Сейчас Георгия ищут в госпиталях Ростовской, Курской, Белгородской областей и Краснодарского края.

Ранее в Ростовской области объявили о гибели казака из Платовской сотни.

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