Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Портал «Царьград» сообщил, что родственники ищут 25-летнего военнослужащего Георгия с позывным Африн, который пропал в зоне спецоперации в июне 2022 года.
Поиски молодого человека привели его родных в Ростовскую область. Предположительно, Георгий мог быть ранен или потерял память, а потому был перемещен в один из военных госпиталей Минобороны Российский Федерации.
Информации о пропавшем молодом человеке практически нет, поскольку место его рождения и фамилия засекречены из соображений национальной безопасности. Сообщается, что военный был небольшого роста — всего 1,6 метра, у него короткая стрижка, темные волосы и серо-зелёные глаза.
Сейчас Георгия ищут в госпиталях Ростовской, Курской, Белгородской областей и Краснодарского края.
Ранее в Ростовской области объявили о гибели казака из Платовской сотни.