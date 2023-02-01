Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин. Работы начались с создания эстакады, длина которой составит 364 метра.
Сама хорда является завершающим этапом строительства обхода Ростова-на-Дону. Сейчас проводятся сразу несколько видов работ.
За счет новой дороги получится направлять транзитный транспорт не через Ростов. Для этого регион взял инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 15 миллиардов рублей.
Известно, что Ростовское транспортное кольцо объединит участки нескольких дорог, в том числе федеральных.
Ранее Госэкспертиза одобрила строительство школы в Левенцовском районе Ростова.