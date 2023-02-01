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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла на 40% в конце января

1 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI
В Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла на 40% в конце января
В Ростовской области увеличилось количество заболевших коронавирусом, следует из официальной статистики.

В данный момент в регионе распространяется штамм «омикрон». Ни одного случая подвида «кракен» выявлено не было.

С 23 по 29 января в области подтвердили около 400 случаев заражения. Неделей ранее число заболевших было примерно на 40% меньше.

Ростовские специалисты сообщили, что нужно знать про штамм коронавируса «кракен»
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Причина роста заболеваемости на данный момент не раскрывается. 

Ранее через прокуратуру добилась фельдшер из Ростовской области выплат за заражение ковидом. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

До этого ростовские специалисты сообщили, что нужно знать про штамм коронавируса «кракен».

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