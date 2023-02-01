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Published Сегодня, 16:00
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В Таганроге транспортная полиция задержала 36-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в краже трех тонн металла.
Дело в том, что мужчина работал в компании-подрядчике, ремонтировавшей товарный дом на ЖД-станции в Таганроге. Воспользовавшись служебным положением, он вывез на личном авто с объекта 800 килограммов лома черных металлов, чтобы впоследствии сдать их в специальный пункт приема.
Через день на объект он уже вернулся с грузовой машиной. На ней он вывез со станции еще 2,5 тонны металла. Однако был задержан полицейскими.
Ущерб от действий злоумышленника оценивается в 60 тысяч рублей. Уточняется, что уголовное дело уже заведено. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новочеркасске женщина одна вынесла из вагона поезда 3,5 центнера чугуна.