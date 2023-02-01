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В Ростовской области задержали подозреваемого в краже трех тонн метала с ЖД-станции

1 февраля 2023, 16:00
Фото: 1MI
В Таганроге пойман подозреваемый в краже трех тонн металлолома с железнодорожной станции, сообщили в МВД России по региону.

В Таганроге транспортная полиция задержала 36-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в краже трех тонн металла.

Дело в том, что мужчина работал в компании-подрядчике, ремонтировавшей товарный дом на ЖД-станции в Таганроге. Воспользовавшись служебным положением, он вывез на личном авто с объекта 800 килограммов лома черных металлов, чтобы впоследствии сдать их в специальный пункт приема.

Через день на объект он уже вернулся с грузовой машиной. На ней он вывез со станции еще 2,5 тонны металла. Однако был задержан полицейскими.

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Ущерб от действий злоумышленника оценивается в 60 тысяч рублей. Уточняется, что уголовное дело уже заведено. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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