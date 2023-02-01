Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Напомним, в январе стало известно, что в ходе заседаний по делу Татьяны Быковской сторона обвинения начала представлять аудиозаписи разговоров о том, как создать антиконкурентную среду для выбранного подрядчика на тендер по ликвидации медицинских отходов.
В ходе заседания представили записи бесед с представителями различных ведомств, а также переговоров чиновников с представителями компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» и даже губернатором Василием Голубевым.
Издание «Наше время» сообщило, что в ходе беседы обе стороны диалога неоднократно повторяли одну и ту же фразу «Все должно быть в рамках закона». Издание также упоминает новый завод, который ранее не фигурировал в заседаниях, а также факт того, что Василий Голубев требовал прекратить выброс медицинских отходов в лесополосах.
В таком же ключе велся и второй разговор, где уже Татьяна Быковская сообщала, что подрядчику предстоит понять, что нужно работать по закону, а не «по понятиям».
Заключительная запись третьего разговора содержала в себе данные переговоров между сотрудниками «Центр 100 Ростов-на-Дону» и директора с юристами, где все они обсуждали количество задействованной техники и подробности развоза контейнеров с мусором.
«Только в разговоре директора „Центра-100 Ростов“ со своими юристами о работе с медучреждениями звучит вопрос: что, минздрав их не ориентировал? (то есть по сути: минздрав вам не помогает? — ред.) А затем следует ответ: нет, конечно, с какой стати?», — сказано в сообщении издания.