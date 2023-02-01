«Только в разговоре директора „Центра-100 Ростов“ со своими юристами о работе с медучреждениями звучит вопрос: что, минздрав их не ориентировал? (то есть по сути: минздрав вам не помогает? — ред.) А затем следует ответ: нет, конечно, с какой стати?», — сказано в сообщении издания.