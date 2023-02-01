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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» занять первое место в РПЛ

1 февраля 2023, 16:20
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Валерий Карпин
Тренер ФК «Ростов» назвал главной целью команды в нынешнем сезоне занять первое место в РПЛ, сообщают спортивные медиа.

Тренер Валерий Карпин назвал задачи ФК «Ростов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Главная из них — стать победителями РПЛ. Однако на предстоящий матч со «Спартаком», намеченный на 2 февраля в Абу-Даби, тренер не ставил подопечным никаких задач. Он заявил, что хочет «посмотреть всех, кого мы хотим посмотреть».

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Также главный тренер желто-синих рассказал «КП Спорт», что клуб отказался от продажи всех игроков. «Если только будет, что сумасшедшие предложения», — уточнил Карпин. Однако таковых не последовало, поэтому «Ростов» вступает в новый сезон в прежнем составе.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу три игрока ФК «Ростов» попали в топ самых подорожавших футболистов РПЛ.

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