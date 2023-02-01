Тренер Валерий Карпин назвал задачи ФК «Ростов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Главная из них — стать победителями РПЛ. Однако на предстоящий матч со «Спартаком», намеченный на 2 февраля в Абу-Даби, тренер не ставил подопечным никаких задач. Он заявил, что хочет «посмотреть всех, кого мы хотим посмотреть».