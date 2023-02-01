«Сужу об этом потому, что американцы уже официально заявили о недопустимости применения дальнобойных ракет по мирным мишеням. Ну а, как известно, американцы врут при малейшей возможности. На мой взгляд, если эти удары и будут, то в очень малых количествах. Так, чтобы только обозначить преступление», - делится мнением спикер.