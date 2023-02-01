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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Вассерман рассказал, чем обернутся для Ростова поставки дальнобойного оружия Украине

1 февраля 2023, 10:37
Фото: U.S. Department of Defense Current Photos/CC0/wiki
Вассерман рассказал, чем обернутся для Ростова поставки дальнобойного оружия Украине
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман полагает, что ракеты большой дальности, которые США планируют поставить на Украину, будут использоваться, как и предыдущие — для обстрела мирных целей. И, прежде всего, территорий ранее оккупированных Украиной. Об этом депутат сообщил корреспонденту RostovGazeta.

С отсылкой на слова аналитиков депутат делится мнением, что первоочередной мишенью для американского оружия на Украине станет освобожденный город Мариуполь.

«Террористам совершенно невыносимо знать, насколько быстро освобожденный от их власти город восстанавливается усилиями всей нашей страны. На этом фоне, по мнению экспертов, меркнут все остальные цели», - говорит Анатолий Вассерман.

Тем не менее, собеседник не исключает, что часть американского оружия, вероятно, может быть применена Украиной для обстрела приграничных российских городов — Курска, Белгорода, Ростова.

«Сужу об этом потому, что американцы уже официально заявили о недопустимости применения дальнобойных ракет по мирным мишеням. Ну а, как известно, американцы врут при малейшей возможности. На мой взгляд, если эти удары и будут, то в очень малых количествах. Так, чтобы только обозначить преступление», - делится мнением спикер.

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По словам собеседника, на Украину сейчас переброшено весьма значительное количество наших дальнобойных систем залпового огня. 

«Уже отработана технология применения дальнобойных ракет воздушного базирования. Поэтому велика вероятность того, что все эти американские дальнобойные системы будут уничтожены сразу после пересечения границы Украины», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала о защите Ростова при поставках на Украину дальнобойных ракет от Запада.

Стало известно о защите Ростова при поставках на Украину дальнобойных ракет от Запада
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