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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Власти в Ростове-на-Дону отказались тратить деньги на рекламу у блогеров

1 февраля 2023, 06:27
Фото: unsplash
Власти в Ростове-на-Дону не стали тратить деньги на рекламу у блогеров
Администрация Ростова-на-Дону не заказывала платные услуги у блогеров для повышения туристической привлекательности, прозвучало на заседании в Думе.

Стало известно, что вначале были планы заключить контракты с популярными людьми. Но они сами стали делать положительные публикации о городе бесплатно.

«У меня есть техзадание и я его собиралась размещать, но тут вмешался мой руководитель. Он заявил, что деньги на блогеров тратить не будем», — пишет Donnews со ссылкой на слова главы отдела туризма и защиты прав потребителей депэкономики Елены Огаревой.

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Она добавила, что пока все идет хорошо, но активировать проект можно в любой момент. У каких именно блогеров могут заказать рекламу, не раскрывается.

Ранее стало известно, что блогера Сергея Рулева будут судить в Ростове-на-Дону с 13 января за вымогательство.

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