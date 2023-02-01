«У меня есть техзадание и я его собиралась размещать, но тут вмешался мой руководитель. Он заявил, что деньги на блогеров тратить не будем», — пишет Donnews со ссылкой на слова главы отдела туризма и защиты прав потребителей депэкономики Елены Огаревой.