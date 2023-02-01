Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Стало известно, что вначале были планы заключить контракты с популярными людьми. Но они сами стали делать положительные публикации о городе бесплатно.
«У меня есть техзадание и я его собиралась размещать, но тут вмешался мой руководитель. Он заявил, что деньги на блогеров тратить не будем», — пишет Donnews со ссылкой на слова главы отдела туризма и защиты прав потребителей депэкономики Елены Огаревой.
Она добавила, что пока все идет хорошо, но активировать проект можно в любой момент. У каких именно блогеров могут заказать рекламу, не раскрывается.
Ранее стало известно, что блогера Сергея Рулева будут судить в Ростове-на-Дону с 13 января за вымогательство.