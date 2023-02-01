Водителей в Ростовской области предупредили о тумане днем 1 февраля

Posted 1 февраля 2023, 06:47
Published 1 февраля 2023, 06:47
Modified 1 февраля 2023, 06:49
Updated 1 февраля 2023, 06:49
На область опустился туман, из-за чего может ухудшиться транспортная ситуация. Водителям стоит увеличить дистанцию во время движения.
«Стоит также соблюдать скоростной режим, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам», — сказано в сообщении.
Добавим, что в среду, 1 февраля, будет облачная погода с температурой до плюс трех градусов. Ночью похолодает до минус двух градусов и выпадет снег.
В следующие несколько дней в регионе прогнозируют дожди. Ночные заморозки со снегопадом сохранятся.