rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2023, 06:47

Published 1 февраля 2023, 06:47

Modified 1 февраля 2023, 06:49

Updated 1 февраля 2023, 06:49

Водителей в Ростовской области предупредили о тумане днем 1 февраля

1 февраля 2023, 06:47
В Ростовской области водителям стоит быть внимательными из-за неблагоприятной погоды, сообщили в УГИБДД по региону.

На область опустился туман, из-за чего может ухудшиться транспортная ситуация. Водителям стоит увеличить дистанцию во время движения.

«Стоит также соблюдать скоростной режим, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам», — сказано в сообщении.

В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды
Узнать подробнее

Добавим, что в среду, 1 февраля, будет облачная погода с температурой до плюс трех градусов. Ночью похолодает до минус двух градусов и выпадет снег. 

В следующие несколько дней в регионе прогнозируют дожди. Ночные заморозки со снегопадом сохранятся.

Читайте также:
В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогодыЖителей Ростовской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за непогоды
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика