rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Водителей в Ростовской области предупредили о тумане днем 1 февраля

1 февраля 2023, 06:47
Фото: unsplash.com
Водителей в Ростовской области предупредили о тумане днем 1 февраля
В Ростовской области водителям стоит быть внимательными из-за неблагоприятной погоды, сообщили в УГИБДД по региону.

На область опустился туман, из-за чего может ухудшиться транспортная ситуация. Водителям стоит увеличить дистанцию во время движения.

«Стоит также соблюдать скоростной режим, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам», — сказано в сообщении.

В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды
Узнать подробнее

Добавим, что в среду, 1 февраля, будет облачная погода с температурой до плюс трех градусов. Ночью похолодает до минус двух градусов и выпадет снег. 

В следующие несколько дней в регионе прогнозируют дожди. Ночные заморозки со снегопадом сохранятся.

Читайте также:
В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогодыЖителей Ростовской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Прогноз погоды
Подпишитесь
Эксперт заявил, что в Ростовской области могут ввести должность генерал-губернатора
31 января 20:58
Односторонним сделают движение на улице Города Волос в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:09
Штормовое предупреждение объявили из-за снега в Ростовской области на 1 февраля
Сегодня, 05:38
Власти в Ростове-на-Дону отказались тратить деньги на рекламу у блогеров
Сегодня, 06:27
В Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году
Сегодня, 06:45
Метеозависимых ростовчан ожидают магнитные бури 1 и 2 февраля
31 января 18:05