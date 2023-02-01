«Яндекс» запустит новую нейросеть для поисковика

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как передают “Известия”, компания планирует интегрировать инструменты, которые не только находят ответы в Сети, но и создают их сами. Это поможет человеку получить готовые тексты (например, школьные сочинения) или программные коды.
Как отмечают специалисты, на фоне смены руководства «Яндекса» подобный шаг является очень важным. Это поможет убедить пользователей и инвесторов в том, что компания идет в ногу со временем и рынком.