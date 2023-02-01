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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

«Яндекс» запустит новую нейросеть для поисковика

Сегодня, 12:16
Компания «Яндекс» разработала и до конца 2023 года планирует запустить новую сверхсовременную нейросеть для поисковика.

Как передают “Известия”, компания планирует интегрировать инструменты, которые не только находят ответы в Сети, но и создают их сами. Это поможет человеку получить готовые тексты (например, школьные сочинения) или программные коды.

Как отмечают специалисты, на фоне смены руководства «Яндекса» подобный шаг является очень важным. Это поможет убедить пользователей и инвесторов в том, что компания идет в ногу со временем и рынком.

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