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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

53-летний доброволец из Ростовской области Игорь Безниско погиб в зоне СВО

2 февраля 2023, 08:04
Фото: 1MI
Уроженец Ростовской области Игорь Безниско получил смертельное ранение в ходе спецоперации, пишут СМИ.

21 января в зоне СВО погиб 53-летний Игорь Безниско. Он пробыл на фронте ровно месяц. Дома бойца не дождались супруга, трехлетняя дочь и восьмилетний сын.

Известно, что доброволец родился в хуторе Николаевском-2 Пролетарского района. За плечами у Безниско участие в чеченской кампании.

Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу. Похороны бойца пройдут 2 февраля на Николаевском кладбище, уточняет Donday.

53-летний доброволец из Ростовской области Игорь Безниско погиб в зоне СВО
Фото: газета «Наша неделя»
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Официально о гибели добровольца Минобороны РФ не сообщало.

Ранее стало известно, что казак из Платовской сотни Новочеркасска Максим Сонин погиб в зоне СВО. Его похоронили 31 января на новом кладбище в родном городе.

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