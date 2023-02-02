Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
21 января в зоне СВО погиб 53-летний Игорь Безниско. Он пробыл на фронте ровно месяц. Дома бойца не дождались супруга, трехлетняя дочь и восьмилетний сын.
Известно, что доброволец родился в хуторе Николаевском-2 Пролетарского района. За плечами у Безниско участие в чеченской кампании.
Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу. Похороны бойца пройдут 2 февраля на Николаевском кладбище, уточняет Donday.
Официально о гибели добровольца Минобороны РФ не сообщало.
Ранее стало известно, что казак из Платовской сотни Новочеркасска Максим Сонин погиб в зоне СВО. Его похоронили 31 января на новом кладбище в родном городе.