Александр Ищенко: «Важно оказывать благотворительным фондам всемерную поддержку»

«Благотворительные фонды привозили в пункты временного размещения всё – от подгузников до инвалидных колясок. Они продолжают решать вопросы вынужденных переселенцев, прибывших из ДНР и ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Сегодня важно знать, какие решения властей в части поддержки НКО отвечают запросам благотворительных фондов. Кроме того, в непростых условиях крайне важно защитить НКО от хакерских атак», - подчеркнула Екатерина Стенякина.