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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Александр Ищенко: «Важно оказывать благотворительным фондам всемерную поддержку»

2 февраля 2023, 14:32
Фото: Законодательное собрание Ростовской области
Спикер донского парламента встретился с руководителями благотворительных фондов Ростовской области.

Благотворительным фондам, работающим в Ростовской области, необходимо продолжать оказывать всемерную поддержку. Об этом шла речь на встрече с руководителями благотворительных организаций, которую сегодня, 2 февраля, провёли спикер донского парламента Александр Ищенко и депутат Государственной думы РФ Екатерина Стенякина.

Для депутатского корпуса Ростовской области очень важно находиться в контакте с донскими благотворительными организациями. Прежде всего, это помогает оперативному оказанию помощи нуждающимся в ней людям. По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, донской парламент старается помочь фондам не только на законодательном уровне, но и на уровне решения организационных и бытовых вопросов.

«Если говорить о законодательной стороне вопроса, то наши некоммерческие структуры обратились с просьбой об информационной поддержке. Донской парламент предоставит свои ресурсы для максимального информирования жителей Ростовской области о проводимой работе», - отметил глава донского парламента.

Депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина напомнила, что взаимодействие донского парламента с благотворительными фондами Ростовской области началось с объединения на одной площадке нескольких НКО, занимающихся оказанием помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Рука об руку шла работа в период пандемии, а затем – в период эвакуации мирного населения Донбасса.

«Благотворительные фонды привозили в пункты временного размещения всё – от подгузников до инвалидных колясок. Они продолжают решать вопросы вынужденных переселенцев, прибывших из ДНР и ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Сегодня важно знать, какие решения властей в части поддержки НКО отвечают запросам благотворительных фондов. Кроме того, в непростых условиях крайне важно защитить НКО от хакерских атак», - подчеркнула Екатерина Стенякина.

Как показал опыт, благотворительные фонды могут оперативно подключаться к решению проблем. Однако системно решать возникающие вопросы без поддержки власти невозможно.

«Нам очень важно общаться с законодательной властью, в том числе для того, чтобы информировать о текущем положении дел, вносить предложения для системного решения проблем. Для нас очень важна поддержка наших проектов донскими депутатами, чтобы жители Ростовской области знали о проводимой работе благотворительных фондов на Дону», - обратила внимание руководитель Ростовского регионального отделения благотворительного фонда «Русфонд» Галина Козлова.

#Елена Янкевич
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