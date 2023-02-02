Буцаев: РЭО готов поддержать проект строительства КПО в Липецкой области

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в рамках подписанного на площадке ПМЭФ-2022 соглашения была разработана дорожная карта строительства КПО на территории области, пишет издание newsnn.ru. Документ уже прошел утверждение. Начало работ запланировано на весну 2023 года. Новый комплекс по обращению с отходами обойдется более чем в 2,5 миллиарда рублей. РЭО готов оказать поддержку проекту путем предоставления облигационного займа. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев.