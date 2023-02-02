Буцаев: РЭО готов поддержать проект строительства КПО в Липецкой области

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в рамках подписанного на площадке ПМЭФ-2022 соглашения была разработана дорожная карта строительства КПО на территории области, пишет издание newsnn.ru. Документ уже прошел утверждение. Начало работ запланировано на весну 2023 года. Новый комплекс по обращению с отходами обойдется более чем в 2,5 миллиарда рублей. РЭО готов оказать поддержку проекту путем предоставления облигационного займа. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев.
Он обратил внимание, что все документы были готовы в максимально сжатые сроки. Объект поможет региону достичь показателей федерального проекта по сортировке отходов и снижению объемов захоронений ТКО на полигонах.
В регионе уже подготовили и заключили концессию о строительстве и эксплуатации КПО «Экотехнопарк Липецкого района». Сторонами соглашения выступили региональные власти и ООО «СтройСельхозГарант». Документ уже рассмотрен и утвержден советом депутатов области.
В ближайшие сроки инвестор намерен подать заявку на получение финансирования РЭО для строительства комплекса. В этом году компания поставила задачу по реализации нескольких десятков аналогичных проектов в разных регионах РФ.
Известно, что новый комплекс появится в Липецком районе. Сфера его обслуживания распространяется на территории Липецка, а также Липецкого, Хлевенского и Задонского районов. Реализация проекта осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Поддержка РЭО заключается в консультировании по вопросам развития и применения на рынке наиболее подходящих доступных технологий, практик, а также типовых технологических решений. Также компания помогает готовить и реализовывать проекты на основе концессий, финансируемые за счет облигационного займа РЭО.
ППК «РЭО» готова внести до 95% средств от общего объема финансирования проекта путем предоставления облигационного займа с субсидированием 90% ключевой ставки Центробанка. Таким образом, становится доступным финансирование концессионных проектов в разных субъектах РФ по ставке до 5% годовых.