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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Что известно о стрельбе возле ТЦ в Ростове и кого в этом заподозрили

2 февраля 2023, 13:42
Фото: 1MI
Что известно о стрельбе возле ТЦ в Ростове и кого в этом заподозрили
В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу возле торгового центра, сообщают СМИ. Что известно об это случае и кто может быть причастен, в материале RostovGazeta.

Что известно о стрельбе в Ростове

Первоначально РИА «Новости» написало о поступившей в полицию информации о стрельбе возле одного из торговых центров. Но адрес на тот момент не называли.

Издание сообщило, что к моменту прибытия полицейских стрелок якобы скрылся на машине и начался его розыск. О пострадавших информации не было.

Кто мог устроить стрельбу в Ростове

После этого Telegram-канал Don_Mash написал, что стрелком мог оказаться бывший сотрудник ТЦ «Димбо», которого недавно уволили. По неподтвержденным данным, он якобы состоит на учете в психдиспансере.

«Мужчина пришел на старое место работы на улице Еременко с ружьем и сумкой. Это по камерам увидел охранник и обезвредил нападавшего», — пишет канал.

Видео: don_mash
Неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
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В Сети распространили видео, на котором видно идущего с автоматом мужчину. Он бросил в бок какой-то предмет и произошла яркая вспышка.

После этого посетитель начал хвататься за автомат или метаться из стороны в сторону из-за выбежавшего ему навстречу мужчины.

Don_Mash сообщает, что стрелок сел в автомобиль Nissan и скрылся, машину позже нашли на проспекте Стачки.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Фото: ТГ канал shot_shot
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