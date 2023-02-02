Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Первоначально РИА «Новости» написало о поступившей в полицию информации о стрельбе возле одного из торговых центров. Но адрес на тот момент не называли.
Издание сообщило, что к моменту прибытия полицейских стрелок якобы скрылся на машине и начался его розыск. О пострадавших информации не было.
После этого Telegram-канал Don_Mash написал, что стрелком мог оказаться бывший сотрудник ТЦ «Димбо», которого недавно уволили. По неподтвержденным данным, он якобы состоит на учете в психдиспансере.
«Мужчина пришел на старое место работы на улице Еременко с ружьем и сумкой. Это по камерам увидел охранник и обезвредил нападавшего», — пишет канал.
В Сети распространили видео, на котором видно идущего с автоматом мужчину. Он бросил в бок какой-то предмет и произошла яркая вспышка.
После этого посетитель начал хвататься за автомат или метаться из стороны в сторону из-за выбежавшего ему навстречу мужчины.
Don_Mash сообщает, что стрелок сел в автомобиль Nissan и скрылся, машину позже нашли на проспекте Стачки.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.