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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Что такое поезд Победы и как его посетить

2 февраля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Что такое поезд Победы и как его посетить
В Ростов-на-Дону 10 февраля прибудет «Поезд Победы», в котором смогут побывать все желающие. Что это за состав и почему его так назвали, в материале RostovGazeta.

Что такое поезд Победы

Это первая в мире иммерсивная инсталляция, которая находится в движущемся составе поезда. Здесь есть не только выставочная экспозиция, но и предусмотрено мультимедийное сопровождение.

Всего смонтировали 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. За счет этого посетители могут увидеть захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки.

Что находится внутри поезда Победы

Весь поезд поделили на несколько тематических зон, каждая из которых показывает очередной этап Великой Отечественной войны.

В первой части состава показаны люди, которые едут на фронт защищать родину. В руках у них солдатские медальоны, которые давали каждому зачисленному на службу.

Что находится внутри поезда Победы
Фото: 1MI

Далее показан контраст между мирным и военным временем. Декорации отражают фрагмент линий укрепления, окопов и траншей на передовой в битве за Москву.

Идея третьего вагона — концлагерь, который напоминает о массовом уничтожении людей. В те времена над узниками проводили жестокие эксперименты, их пытали и морили голодом.

Следующий вагон — санитарный, где показывают тяжелую работу медиков в военное время. Тогда на каждую медсестру приходилось по 165 раненых, в груженый рейс они практически не спали.

Также можно ознакомиться со значительным вкладом науки в победу в Великой Отечественной войне. Благодаря ученым и конструкторам разрабатывали первоклассные самолеты, танки, артиллерийское и стрелковое вооружение.

В одном из вагонов посетители увидят банно-прачечные поезда, где были душевые кабины, сушилки, дезинфекционные камеры. Здесь же впервые можно будет увидеть фигуры взятых в плен немцев.

Другая часть вагона посвящена событиям блокады Ленинграда, когда почти на 900 дней немецко-фашистские войска отрезали город с суши. Тогда погибли около 700 тысяч человек.

Можно также увидеть штабной вагон, где рождались планы битв и сражений. Есть экспозиция, посвященная бронепоездам. Посетитель окажется внутри одного из них и увидит воздушный бой.

Еще один вагон посвящен победе в войне. Здесь говорится о людях, которые молодыми и неопытными ушли на фронт, а вернулись возмужавшими и уверенными в своих силах победителями.

Как посетить поезд Победы

Для посещения комплекса необходимо заранее получить бесплатный билет на сайте акции. Нужно выбрать конкретные даты и сеанс, так как количество мест ограничено.

Посетителей просят не опаздывать, иначе могут отказать в посещении. Входные билеты поступают на сайт за один-два дня до даты прибытия экспозиции в город.

Как посетить поезд Победы
Фото: 1MI
«Поезд Победы» приедет в Ростов 10 февраля
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Стоит помнить, что на вокзале билеты не распространяют. В одном вагоне не может находиться больше 12 посетителей одновременно.

Сама экскурсия длится около 30-40 минут. Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых.

Расписание поезда Победы

Поезд в этом году посетит сразу несколько городов:

  1. С 03 февраля по 04 февраля 2023 — Калач-на-Дону;
  2. 06 февраля 2023 — Волгодонск (Волгодонская);
  3. С 07 февраля по 08 февраля 2023 — Шахты (Шахтинская);
  4. С 09 февраля по 10 февраля 2023 — Новочеркасск;
  5. С 11 февраля по 14 февраля 2023 — Ростов-на-Дону (Ростов-Главный).

Добавим, что платных билетов на поезд не существует. Их можно получить только через сайт организатора.

Поезд Победы в Ростове-на-Дону

Тематический состав прибудет в донскую столицу 10 февраля. Посетить экспозицию жители и гости Ростова смогут на станции «Ростов Главный» в 19:57.

«Считаю, что это хорошая возможность взрослым вспомнить историю Родины и познакомить с ней ближе своих детей», — рассказывал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он добавил, что выставочные мероприятия пройдут 11, 12, 13 и 14 февраля.

Когда приедет поезд Победы в Ростов-на-Дону
Фото: 1MI

Отзывы о поезде Победы

Всего в Интернете об этом составе оставили более 100 отзывов, он получил высокую оценку — 4,5 балла из 5 возможных.

«Спасибо огромное за возможность окунуться в военную эпоху. Все продуманно до мелочей. Рекомендую к посещение со школьниками. Озвучка прекрасная», — говорится в отзывах.

«Задумка шикарная, жаль хромает немного организация. Я отпросилась с работы, ребенок пропустил школу. Приехав на место, узнали что экскурсии проходят с задержкой почти на час. Померзли немного на перроне, в начале экскурсии наушников хватило не всем», — сообщают посетители.

«Мурашки по коже с первых секунд пребывания в составе вагонов. Спасибо огромное автору за труд и творчество, все как будто живое и настоящее, экспозиции 100% передают нужные эмоции», — сказано в отзывах.

«Поезд замечательный. Посещали два раза в Москве, все организовано отлично. Но, зарегистрировала родителей на посещение в городе Камышин. Это нечто, толпы народа, на регистрацию не обращают никакого внимания. Было сказано вставать в живую очередь, конца которой не было видно», — сообщают местные жители.

Отзывы о поезде Победы
Фото: 1MI
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