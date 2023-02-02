Что такое поезд Победы и как его посетить

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Это первая в мире иммерсивная инсталляция, которая находится в движущемся составе поезда. Здесь есть не только выставочная экспозиция, но и предусмотрено мультимедийное сопровождение.
Всего смонтировали 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. За счет этого посетители могут увидеть захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки.
Весь поезд поделили на несколько тематических зон, каждая из которых показывает очередной этап Великой Отечественной войны.
В первой части состава показаны люди, которые едут на фронт защищать родину. В руках у них солдатские медальоны, которые давали каждому зачисленному на службу.
Далее показан контраст между мирным и военным временем. Декорации отражают фрагмент линий укрепления, окопов и траншей на передовой в битве за Москву.
Идея третьего вагона — концлагерь, который напоминает о массовом уничтожении людей. В те времена над узниками проводили жестокие эксперименты, их пытали и морили голодом.
Следующий вагон — санитарный, где показывают тяжелую работу медиков в военное время. Тогда на каждую медсестру приходилось по 165 раненых, в груженый рейс они практически не спали.
Также можно ознакомиться со значительным вкладом науки в победу в Великой Отечественной войне. Благодаря ученым и конструкторам разрабатывали первоклассные самолеты, танки, артиллерийское и стрелковое вооружение.
В одном из вагонов посетители увидят банно-прачечные поезда, где были душевые кабины, сушилки, дезинфекционные камеры. Здесь же впервые можно будет увидеть фигуры взятых в плен немцев.
Другая часть вагона посвящена событиям блокады Ленинграда, когда почти на 900 дней немецко-фашистские войска отрезали город с суши. Тогда погибли около 700 тысяч человек.
Можно также увидеть штабной вагон, где рождались планы битв и сражений. Есть экспозиция, посвященная бронепоездам. Посетитель окажется внутри одного из них и увидит воздушный бой.
Еще один вагон посвящен победе в войне. Здесь говорится о людях, которые молодыми и неопытными ушли на фронт, а вернулись возмужавшими и уверенными в своих силах победителями.
Для посещения комплекса необходимо заранее получить бесплатный билет на сайте акции. Нужно выбрать конкретные даты и сеанс, так как количество мест ограничено.
Посетителей просят не опаздывать, иначе могут отказать в посещении. Входные билеты поступают на сайт за один-два дня до даты прибытия экспозиции в город.
Стоит помнить, что на вокзале билеты не распространяют. В одном вагоне не может находиться больше 12 посетителей одновременно.
Сама экскурсия длится около 30-40 минут. Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых.
Поезд в этом году посетит сразу несколько городов:
Добавим, что платных билетов на поезд не существует. Их можно получить только через сайт организатора.
Тематический состав прибудет в донскую столицу 10 февраля. Посетить экспозицию жители и гости Ростова смогут на станции «Ростов Главный» в 19:57.
«Считаю, что это хорошая возможность взрослым вспомнить историю Родины и познакомить с ней ближе своих детей», — рассказывал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что выставочные мероприятия пройдут 11, 12, 13 и 14 февраля.
Всего в Интернете об этом составе оставили более 100 отзывов, он получил высокую оценку — 4,5 балла из 5 возможных.
«Спасибо огромное за возможность окунуться в военную эпоху. Все продуманно до мелочей. Рекомендую к посещение со школьниками. Озвучка прекрасная», — говорится в отзывах.
«Задумка шикарная, жаль хромает немного организация. Я отпросилась с работы, ребенок пропустил школу. Приехав на место, узнали что экскурсии проходят с задержкой почти на час. Померзли немного на перроне, в начале экскурсии наушников хватило не всем», — сообщают посетители.
«Мурашки по коже с первых секунд пребывания в составе вагонов. Спасибо огромное автору за труд и творчество, все как будто живое и настоящее, экспозиции 100% передают нужные эмоции», — сказано в отзывах.
«Поезд замечательный. Посещали два раза в Москве, все организовано отлично. Но, зарегистрировала родителей на посещение в городе Камышин. Это нечто, толпы народа, на регистрацию не обращают никакого внимания. Было сказано вставать в живую очередь, конца которой не было видно», — сообщают местные жители.