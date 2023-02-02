Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал удивительную историю жительницы Новочеркасска Ольги Ивасилишиной, которой удалось найти мать, оставившую ее в роддоме, спустя 40 лет.
Сообщается, что сразу после дома малютки Ольга попала в детдом, и всю свою жизнь прожила сиротой. Женщина поделилась, что с возрастом, после того, как она создала собственную семью — она захотела найти свою мать.
В поисках ей помогло свидетельство о рождении и выписка из истории рождения, которые позволили ей выяснить, что ее мать была жительницей Семикаракорска и страдала от тяжелой болезни, которая не позволила бы ей вырастить ребенка самостоятельно.
«Кто поставил такой диагноз, не говорилось. Много об этом думала и даже сомневалась в подлинности этой записи. Но после этого, когда помогала пожилым, всякий раз думала о маме. Что ей вот так же кто-то поможет», — рассказала Ольга Ивасилишина.
Позднее с поисками матери Ольге начали помогать волонтеры, которые нашли ее тетю, и уже она направила племянницу к сестре, которая находилась в социальном учреждении Азовского района. Как оказалось, трудности в поисках создала обычная ошибка, у матери Ольги в документах фамилию указали с ошибкой, однако тест ДНК подтвердил родство между женщинами.
Сейчас отношения между женщинами наладились, и Ольга часто привозит к своей матери внуков. Из-за заболевания Ольга Ивасишина должна получать специальный уход, однако ее новообретенная дочь регулярно приезжает к ней, привозит продукты, лекарства и выполняет роль ее опекуна.
«Обиды не было никогда. У нее было тяжелое заболевание, просто так получилось в жизни», — рассказала Ольга Ивасилишина.
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