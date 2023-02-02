«Кто поставил такой диагноз, не говорилось. Много об этом думала и даже сомневалась в подлинности этой записи. Но после этого, когда помогала пожилым, всякий раз думала о маме. Что ей вот так же кто-то поможет», — рассказала Ольга Ивасилишина.