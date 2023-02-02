Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Оперативники установили, что Владимир Соломатин действовал в интересах компании «Семенной ресурс». Это приводило к ущербу для государственных организаций.
Тогда по факту злоупотребления полномочиями и неправомерного оборота средств платежей возбудили уголовное дело. Оно связано с тем, что организация получала прибыль, а после из нее незаконно выводили деньги.
Теперь Кировский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.
Также Саламатина оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это решение вступило в законную силу.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей