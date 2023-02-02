rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Экс-главу филиала Россельхозцентра Саламатина осудили в Ростовской области

2 февраля 2023, 11:15
Фото: rosselhoscenter.com
Экс-главу филиала Россельхозцентра Саламатина осудили в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор бывшему руководителю регионального филиала Россельхозцентра за должностные преступления, сообщили в УФСБ по региону.

Оперативники установили, что Владимир Соломатин действовал в интересах компании «Семенной ресурс». Это приводило к ущербу для государственных организаций.

Тогда по факту злоупотребления полномочиями и неправомерного оборота средств платежей возбудили уголовное дело. Оно связано с тем, что организация получала прибыль, а после из нее незаконно выводили деньги.

Ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников
Узнать подробнее

Теперь Кировский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.

Также Саламатина оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это решение вступило в законную силу.

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей

Читайте также:
Мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки землиРостовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенниковРостовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
Сегодня, 12:35
Власти рассказали, какие ограничения проезда ввели в Ростове в феврале 2023 года
Сегодня, 12:24
В Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
Сегодня, 11:33
В Ростове-на-Дону заявили о розыске со 2 февраля троих вооруженных мужчин
Сегодня, 11:32
В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца
Сегодня, 11:16
Экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана
Сегодня, 10:01