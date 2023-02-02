rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана

2 февраля 2023, 10:01
Фото: vnovgorod.sledcom.ru
Экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана
В Ростовской области огласили приговор бывшему участковому полиции, попавшемуся на взятке, сообщили в УФСБ по региону.

Речь идет о бывшем сотруднике Захаре Осипове, который работал в Сальском районе. Он получил взятку в размере 80 тысяч рублей.

За это не стали привлекать к ответственности мужчину, который уничтожил протокол о нарушении. Документ составили за пьянку в общественном месте.

Экс-полицейских осудили в Ростове-на-Дону за взятки от наркомана
Узнать подробнее

Когда все стало известно, то возбудили уголовное дело. Бывшего полицейского приговорили к двум годам заключения условно. 

Также осужденному назначили год испытательного срока. Это решение вступило в законную силу. 

Читайте также:
Экс-полицейских осудили в Ростове-на-Дону за взятки от наркоманаВ Ростовской области экс-инспектора ГИБДД наказали за взятки исправительными работамиВдвое чаще давать взятки стали в Ростовской области в 2022 году
#Суд#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
Сегодня, 12:35
Власти рассказали, какие ограничения проезда ввели в Ростове в феврале 2023 года
Сегодня, 12:24
В Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
Сегодня, 11:33
В Ростове-на-Дону заявили о розыске со 2 февраля троих вооруженных мужчин
Сегодня, 11:32
В Ростовской области временно приостановили выпуск загранпаспортов нового образца
Сегодня, 11:16