Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Речь идет о бывшем сотруднике Захаре Осипове, который работал в Сальском районе. Он получил взятку в размере 80 тысяч рублей.
За это не стали привлекать к ответственности мужчину, который уничтожил протокол о нарушении. Документ составили за пьянку в общественном месте.
Когда все стало известно, то возбудили уголовное дело. Бывшего полицейского приговорили к двум годам заключения условно.
Также осужденному назначили год испытательного срока. Это решение вступило в законную силу.