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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Герман Вишневский подтвердил задержание четверых инспекторов в «Ростовводоканале»

2 февраля 2023, 05:08
Фото: 1mi
Четырех сотрудников компании «Ростовводоканал» задержали за вымогательство, говорится на сайте компании.

На портале появилось обращение гендиректора АО «Евразийский» Германа Вишневского. Он заявил, что произошло немыслимое событие, на которое пришлось отреагировать жестко.

«Правоохранители задержали четырех сотрудников инспекции за вымогательство. Это плевок в сторону наших абонентов и подлое предательство своих коллег», — заявил Вишневский.

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Он добавил, что всех четверых уволят. Гендиректор принес извинения всем пострадавшим и добавил, что разбирательство пройдет и на самом предприятии.

Ранее экс-полицейского осудили в Ростовской области за вымогательство денег у преступников.

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