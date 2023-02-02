Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
На портале появилось обращение гендиректора АО «Евразийский» Германа Вишневского. Он заявил, что произошло немыслимое событие, на которое пришлось отреагировать жестко.
«Правоохранители задержали четырех сотрудников инспекции за вымогательство. Это плевок в сторону наших абонентов и подлое предательство своих коллег», — заявил Вишневский.
Он добавил, что всех четверых уволят. Гендиректор принес извинения всем пострадавшим и добавил, что разбирательство пройдет и на самом предприятии.
Ранее экс-полицейского осудили в Ростовской области за вымогательство денег у преступников.