«Мы держали у себя и не публиковали документы, подтверждающие то, что украинские политики и военные готовили нападение на Крым, Луганскую, Донецкую и Ростовскую области на территории России, потому, что их время еще не пришло. Но сегодня мы их вам покажем», — рассказали представители группы, опубликовав доклад с замыслом по наступательной операции группировки «Пiвнiч».