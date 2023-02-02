Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Во вторник, 31 января, хакеры группы «Берегини» напомнили, что в начале года именно они стали одним из источников информации о том, что до начала объявления спецоперации украинские военнослужащие готовили нападение на мирных жителей Крыма, ЛДНР и Ростовской области.
«Мы держали у себя и не публиковали документы, подтверждающие то, что украинские политики и военные готовили нападение на Крым, Луганскую, Донецкую и Ростовскую области на территории России, потому, что их время еще не пришло. Но сегодня мы их вам покажем», — рассказали представители группы, опубликовав доклад с замыслом по наступательной операции группировки «Пiвнiч».
По их словам, крупные города Ростовской области, ЛДНР и Крымского полуострова должны были попасть в окружение, после того, как города сдались, в них собирались направить карателей из запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»* и спецподразделения батальона «Кракен», которые провели бы зачистку мирного населения [прим. редакции — вооруженное формирование признано террористической организацией по решению Верховного Суда, а потому деятельность и участие в организации преследуется законом].
«Ну, а для Крыма готовился давно известный сценарий: „Крым будет украинским, либо безлюдным“. Всех жителей полуострова записали в предатели и планировали уничтожить», — утверждают «Берегини».
Ранее украинские хакеры взломали донские телеканалы и показали выступление Зеленского.