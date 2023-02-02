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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Хакеры «Берегини» раскрыли планы нападения ВСУ на Ростовскую область до СВО

2 февраля 2023, 13:05
Фото: ministryofdefenceua/CC BY SA/flickr.com
Хакеры «Берегини» раскрыли планы нападения ВСУ на Ростовскую область до СВО
Хакеры группы «Берегини» опубликовали документы, согласно которым украинские военные готовили захват с последующей зачисткой ЛДНР, Крыма и Ростовской области, данные появились в их Telegram–канале.

Во вторник, 31 января, хакеры группы «Берегини» напомнили, что в начале года именно они стали одним из источников информации о том, что до начала объявления спецоперации украинские военнослужащие готовили нападение на мирных жителей Крыма, ЛДНР и Ростовской области.

«Мы держали у себя и не публиковали документы, подтверждающие то, что украинские политики и военные готовили нападение на Крым, Луганскую, Донецкую и Ростовскую области на территории России, потому, что их время еще не пришло. Но сегодня мы их вам покажем», — рассказали представители группы, опубликовав доклад с замыслом по наступательной операции группировки «Пiвнiч».

Фото: 1MI
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По их словам, крупные города Ростовской области, ЛДНР и Крымского полуострова должны были попасть в окружение, после того, как города сдались, в них собирались направить карателей из запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»* и спецподразделения батальона «Кракен», которые провели бы зачистку мирного населения [прим. редакции — вооруженное формирование признано террористической организацией по решению Верховного Суда, а потому деятельность и участие в организации преследуется законом].

«Ну, а для Крыма готовился давно известный сценарий: „Крым будет украинским, либо безлюдным“. Всех жителей полуострова записали в предатели и планировали уничтожить», — утверждают «Берегини».

Ранее украинские хакеры взломали донские телеканалы и показали выступление Зеленского.

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