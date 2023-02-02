Художник Сафронов был госпитализирован с сильным отравлением

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
INFOX.ru со ссылкой на «СтарХит» сообщает, что сейчас его здоровью ничто не угрожает. Врачи стабилизировали состояние художника.
Друг Сафронова, актер Николай Денисов рассказал, что пришел вечером в гости к художнику. Никас посетовал, что устал после тяжелого рабочего дня и сил идти за продуктами у него нет. Вспомнив о баночке вяленых помидоров, привезенных другом из Италии, он решил подкрепится ими. Денисов отказался от угощения, потому что такие лакомства после удаления желчного пузыря ему противопоказаны. А Сафронов с удовольствием съел почти всю банку вкуснейших, по его словам, томатов.
Через некоторое время художнику стало очень плохо, его отвезли в больницу. На данный момент состояние Никаса Сафронова стабилизировалось. Здоровью популярного в России художника ничего не угрожает.