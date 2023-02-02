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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Художник Сафронов был госпитализирован с сильным отравлением

Сегодня, 05:40
Никаса Сафронова с симптомами отравления доставили в одну из клиник Москвы. Стало известно, что художник незадолго до госпитализации ел вяленые помидоры, которые ему привезли из Италии.

INFOX.ru со ссылкой на «СтарХит» сообщает, что сейчас его здоровью ничто не угрожает. Врачи стабилизировали состояние художника.

Друг Сафронова, актер Николай Денисов рассказал, что пришел вечером в гости к художнику. Никас посетовал, что устал после тяжелого рабочего дня и сил идти за продуктами у него нет. Вспомнив о баночке вяленых помидоров, привезенных другом из Италии, он решил подкрепится ими. Денисов отказался от угощения, потому что такие лакомства после удаления желчного пузыря ему противопоказаны. А Сафронов с удовольствием съел почти всю банку вкуснейших, по его словам, томатов.

Через некоторое время художнику стало очень плохо, его отвезли в больницу. На данный момент состояние Никаса Сафронова стабилизировалось. Здоровью популярного в России художника ничего не угрожает.

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