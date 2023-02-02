Художник Сафронов был госпитализирован с сильным отравлением

Друг Сафронова, актер Николай Денисов рассказал, что пришел вечером в гости к художнику. Никас посетовал, что устал после тяжелого рабочего дня и сил идти за продуктами у него нет. Вспомнив о баночке вяленых помидоров, привезенных другом из Италии, он решил подкрепится ими. Денисов отказался от угощения, потому что такие лакомства после удаления желчного пузыря ему противопоказаны. А Сафронов с удовольствием съел почти всю банку вкуснейших, по его словам, томатов.