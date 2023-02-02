Когда пройдут военные сборы — 2023? Действительно ли будут призывать не только запасников, но и неслуживших? Эти и другие вопросы сегодня интересуют многих ростовчан. Попытались разобраться в актуальной теме в этой статье.

В чем отличие запасников от резервистов? Через какое время после увольнения могут призвать? Могут ли призвать на военные сборы неслуживших ростовчан? Когда в Ростове-на-Дону начнутся военные сборы? Как часто призывают на военные сборы? Сколько длятся военные сборы? Что будет за неявку на военные сборы? Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине? Кого из Ростова-на-Дону освободят от призыва на военные сборы?