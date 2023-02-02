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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Кого из Ростова-на-Дону призовут на военные сборы в 2023 году?

2 февраля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Кого из Ростова-на-Дону призовут на военные сборы в 2023 году?
Когда пройдут военные сборы — 2023? Действительно ли будут призывать не только запасников, но и неслуживших? Эти и другие вопросы сегодня интересуют многих ростовчан. Попытались разобраться в актуальной теме в этой статье.

Для начала поясним, что такое военные сборы? Это регулярные мероприятия, проводимые Минобороны РФ для поддержания в боевой готовности военного резерва страны. Есть сборы учебные, в ходе которых призванные военнослужащие проходят обучение, совершенствуют навыки боя, знакомятся с новой современной боевой техникой, испытывают оружие и многое другое.

Также существуют проверочные сборы, в ходе которых проводятся ревизионные мероприятия: проверяется порядок работы воинских частей, уровень мобилизационной готовности, исправность техники, численность и подготовка кадрового состава.

Ежегодно указом главнокомандующего, президента РФ проводятся учебные сборы для военнослужащих запаса. Если раньше сборы проводились в мирное время, то в этом году мероприятия будут идти на фоне спецоперации по денацификации Украины и освобождению Донбасса. И это у многих вызывает тревогу и опасения. Специалисты призывают граждан не паниковать, ведь сборы не имеют ничего общего с мобилизационными мероприятиями.

Кого из Ростова-на-Дону призовут на военные сборы в 2023 году?
Фото: 1MI

В чем отличие запасников от резервистов?

Согласно законодательству, на сборы призываются военнослужащие запаса. Кто это? В общих чертах, это любой россиянин до 50 — 60 лет (предельный возраст зависит от звания: рядовые и сержанты — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет), который раньше служил в армии и имеет военно-учетную специальность. Однако в законе «О воинской обязанности и военной службе» более точно определены категории служащих запаса:

  • уволенные из рядов Вооруженных сил РФ с зачислением в запас;
  • уволенные из рядов Вооруженных сил РФ без постановки на воинский учет, но впоследствии поставленные на учет в районных комиссариатах;
  • завершившие обучение в военных вузах;
  • окончившие федеральные вузы, имеющие программу военной подготовки;
  • прошедшие альтернативную гражданскую службу;
  • освобожденные от срочной военной службы (армии) по ряду причин (состояние здоровья, отбывание наказания, научная степень и пр.)
  • не прошедшие службу в связи с отсрочкой от призыва до 27 лет (как правило, по семейным обстоятельствам: уходу за ребенком, пожилыми родителями и пр.);
  • не подлежавшие призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;
  • не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;
  • женщины, имеющие военно-учетную специальность.

Резервисты тоже входят в число запасников, только они действуют в рамках заключенного с Минобороны контракта и получают регулярные выплаты. Как правило, состав резервистов формируется из военных, имеющих актуальные специальности и соответствующую боевую подготовку, большой опыт. Именно эти граждане первыми обязаны реагировать при объявлении мобилизационных мероприятий.

В чем отличие запасников от резервистов?
Фото: 1MI

Через какое время после увольнения могут призвать?

Если запасники недавно уволились из рядов ВС или демобилизовались после армейской службы, то они освобождаются от сборов в течение двух лет со дня увольнения. На третий год их могут призвать в порядке, установленном законодательством.

Могут ли призвать на военные сборы неслуживших ростовчан?

Вышеуказанный список демонстрирует, что в число запасников зачисляют и неслуживших граждан. Соответственно, они могут быть призваны на сборы. Другое дело, что на практике призывают в основном тех, кто уже имеет опыт боевой подготовки. Нынешняя ситуация с СВО провоцирует множество споров в высших эшелонах власти по поводу повышения призывного возраста.

Так, недавно депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил призывать на сборы и неслуживших россиян старше 30 лет, чтобы те получали элементарный опыт боевой подготовки, и мобилизационный резерв страны был бы более многочисленным и обученным. Слова политика вызвали шквал обсуждений. Однако глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в данный момент воплотить такой порядок невозможно.

Могут ли призвать на военные сборы неслуживших ростовчан?
Фото: mil.ru

Когда в Ростове-на-Дону начнутся военные сборы?

Мероприятия начинаются одновременно по всей России после выхода соответствующего указа президента РФ. Как правило, они проводятся в первой половине года. По крайней мере в последние годы было именно так. К примеру, в 2021 году указ вышел в апреле, а в 2022-м — в феврале. Таким образом, военные сборы — 2023 ожидаются в самое ближайшее время.

Как часто призывают на военные сборы?

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», на учебные сборы призыв ведется не чаще 1 раза в три года. А вот на проверочные сборы оборонное ведомство может призвать военнослужащих в любой момент.

Когда в Ростове-на-Дону начнутся военные сборы?
Фото: mil.ru

Сколько длятся военные сборы?

Запасники, согласно действующему законодательству, могут пробыть на учениях до двух месяцев. На практике военные учения в среднем продолжаются полтора месяца. При этом суммарно за весь период нахождения в запасе военнослужащие могут проводить на военных сборах не более 12 месяцев.

Что будет за неявку на военные сборы?

Призыв осуществляется по повестке. Ответственность за явку начинается с момента, когда гражданин подписывает документ. Если после этого он не явится в военкомат, то его ожидает штраф от 500 до 3000 рублей. Далее военный комиссар предпринимает определенные меры для явки призывника на сборы, в том числе подключает правоохранительные органы.

Сколько длятся военные сборы?
Фото: 1MI

Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине?

Целью сборов являются учебные мероприятия. Запасники после прохождения необходимой подготовки отправляются к месту прописки. Если официально будет объявлена новая волна мобилизации, то запасники и резервисты обязаны будут явиться в военные комиссариаты. Отправка непосредственно с места сборов не осуществляется.

Кого из Ростова-на-Дону освободят от призыва на военные сборы?

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», от призыва освобождаются:

  • многодетные отцы, воспитывающие троих и более детей;
  • граждане, обучающиеся в вузах очно или очно-заочно;
  • педагогические работники;
  • гражданские сотрудники МВД, нацгвардии, пожарного ведомства, ФСИН и пр.
  • граждане, забронированные органами госвласти на период мобилизации;
  • граждане, занятые на посевных и уборочных работах;
  • уволенные в запас менее двух лет назад;
  • граждане, пребывающие за пределами РФ;
  • действующие летчики, железнодорожники, моряки.
Кого из Ростова-на-Дону освободят от призыва на военные сборы?
Фото: mil.ru
#Военнослужащий#Учения#Ростов-на-Дону
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