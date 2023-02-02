Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Для начала поясним, что такое военные сборы? Это регулярные мероприятия, проводимые Минобороны РФ для поддержания в боевой готовности военного резерва страны. Есть сборы учебные, в ходе которых призванные военнослужащие проходят обучение, совершенствуют навыки боя, знакомятся с новой современной боевой техникой, испытывают оружие и многое другое.
Также существуют проверочные сборы, в ходе которых проводятся ревизионные мероприятия: проверяется порядок работы воинских частей, уровень мобилизационной готовности, исправность техники, численность и подготовка кадрового состава.
Ежегодно указом главнокомандующего, президента РФ проводятся учебные сборы для военнослужащих запаса. Если раньше сборы проводились в мирное время, то в этом году мероприятия будут идти на фоне спецоперации по денацификации Украины и освобождению Донбасса. И это у многих вызывает тревогу и опасения. Специалисты призывают граждан не паниковать, ведь сборы не имеют ничего общего с мобилизационными мероприятиями.
Согласно законодательству, на сборы призываются военнослужащие запаса. Кто это? В общих чертах, это любой россиянин до 50 — 60 лет (предельный возраст зависит от звания: рядовые и сержанты — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет), который раньше служил в армии и имеет военно-учетную специальность. Однако в законе «О воинской обязанности и военной службе» более точно определены категории служащих запаса:
Резервисты тоже входят в число запасников, только они действуют в рамках заключенного с Минобороны контракта и получают регулярные выплаты. Как правило, состав резервистов формируется из военных, имеющих актуальные специальности и соответствующую боевую подготовку, большой опыт. Именно эти граждане первыми обязаны реагировать при объявлении мобилизационных мероприятий.
Если запасники недавно уволились из рядов ВС или демобилизовались после армейской службы, то они освобождаются от сборов в течение двух лет со дня увольнения. На третий год их могут призвать в порядке, установленном законодательством.
Вышеуказанный список демонстрирует, что в число запасников зачисляют и неслуживших граждан. Соответственно, они могут быть призваны на сборы. Другое дело, что на практике призывают в основном тех, кто уже имеет опыт боевой подготовки. Нынешняя ситуация с СВО провоцирует множество споров в высших эшелонах власти по поводу повышения призывного возраста.
Так, недавно депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил призывать на сборы и неслуживших россиян старше 30 лет, чтобы те получали элементарный опыт боевой подготовки, и мобилизационный резерв страны был бы более многочисленным и обученным. Слова политика вызвали шквал обсуждений. Однако глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в данный момент воплотить такой порядок невозможно.
Мероприятия начинаются одновременно по всей России после выхода соответствующего указа президента РФ. Как правило, они проводятся в первой половине года. По крайней мере в последние годы было именно так. К примеру, в 2021 году указ вышел в апреле, а в 2022-м — в феврале. Таким образом, военные сборы — 2023 ожидаются в самое ближайшее время.
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», на учебные сборы призыв ведется не чаще 1 раза в три года. А вот на проверочные сборы оборонное ведомство может призвать военнослужащих в любой момент.
Запасники, согласно действующему законодательству, могут пробыть на учениях до двух месяцев. На практике военные учения в среднем продолжаются полтора месяца. При этом суммарно за весь период нахождения в запасе военнослужащие могут проводить на военных сборах не более 12 месяцев.
Призыв осуществляется по повестке. Ответственность за явку начинается с момента, когда гражданин подписывает документ. Если после этого он не явится в военкомат, то его ожидает штраф от 500 до 3000 рублей. Далее военный комиссар предпринимает определенные меры для явки призывника на сборы, в том числе подключает правоохранительные органы.
Целью сборов являются учебные мероприятия. Запасники после прохождения необходимой подготовки отправляются к месту прописки. Если официально будет объявлена новая волна мобилизации, то запасники и резервисты обязаны будут явиться в военные комиссариаты. Отправка непосредственно с места сборов не осуществляется.
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», от призыва освобождаются: